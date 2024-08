Nuovo femminicidio di un’anziana alle porte di Roma dopo quello di Annarita Morelli soltanto due giorni fa. Una donna di 75 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Castelnuovo di Porto, in via Bellavista al civico 8, alle porte di Roma. Il ritrovamento è avvenuto dopo che una vicina, udendo delle grida d’aiuto dall’appartamento, alle 7.30, ha allertato il 112.

Omicidio a Castelnuovo di Porto, fermato il marito

All’arrivo dei carabinieri, il corpo della donna, Lucia F., era già senza vita. Presente in casa c’era anche il marito, di 82 anni, che secondo le prime informazioni sarebbe il principale sospettato e che i militari dell’arma stanno ascoltando in questi minuti. Sul luogo del delitto è intervenuto il pubblico ministero di turno del tribunale di Tivoli. Le indagini sono in corso. Intanto salgonoa 58 le vittime di femminicidio in Italia dall’inizio dell’anno.

