Uccisa per “vendetta” nei confronti della società di Vittoria che “l’aveva emarginato”. Questa la spiegazione che il 28enne disoccupato e con problemi psichici ha dato agli inquirenti per l’omicidio di Brunilda Halla, avvenuto mercoledì 25 maggio nella cittadina in provincia di Ragusa. L’uomo non aveva rapporti con la vittima, che è stata ‘scelta a caso’.

Bruna, come tutti la chiamavano, è stata colpita alle spalle davanti alla porta della sua abitazione da almeno sei coltellate. Un omicidio senza un movente, almeno per ora.

Il delitto

La donna 37enne di origini albanesi era sposata e madre di due figli di 16 e 14 anni. È stata aggredita all’improvviso intorno alle 12,40, mentre il marito si trovava al lavoro, senza avere il tempo di capire cosa stesse accadendo. Le telecamere hanno ripreso l’assassino mentre cammina per strada, attraversa un incrocio, vede la donna e si blocca, torna indietro e la colpisce. Bruna è morta dissanguata. Il 28enne le avrebbe sferrato le coltellate tra collo e scapole per poi fuggire via con il coltello insanguinato, di una decina di centimetri, ancora tra le mani. Si sarebbe disfatto dell’arma, nascondendola in un anfratto di un muro, prima di tornare a casa a cambiarsi.

Il procuratore di Ragusa Fabio D’Anna ha definito il reo confesso come “un uomo problematico, ha ammesso l’omicidio che dovrebbe essere casuale perché non abbiamo trovato contatti precedenti tra lui e la vittima” riporta Il Corriere della Sera. Intanto è stata fissata per sabato 28 maggio, in carcere a Contrada Pendente davanti al Gip del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo si trova al momento in isolamento.

Lunedì verrà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo della giovane donna, riferisce l’Ansa. Subito dopo il sostituto procuratore Francesco Riccio potrebbe disporre la restituzione della salma ai familiari per i funerali. Il legale del 28enne ha già preannunciato che verrà richiesta una perizia psichiatrica. La famiglia della vittima si costituirà parte civile e sarà rappresentata dall’avvocato Santino Garufi.

Roberta Davi