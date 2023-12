Nella tarda serata, Bujar Fandaj, kosovaro di 41 anni, è stato arrestato in prossimità della sua residenza ad Altivole, in provincia di Treviso a seguito dell’accusa di omicidio nei confronti di Vanessa Ballan, ragazza di 27 anni originaria di Riese Pio X. L’ultima storia pubblicata 11 ore fa su Instagram raffigura l’autostrada per Lubiana, la capitale della Slovenia. La sua cattura è avvenuta dopo che il marito della vittima e alcuni testimoni avevano segnalato che Fandaj si era allontanato a piedi dalla scena del crimine. L’uomo ha passato la notte in caserma, sotto la custodia dei militari dell’Arma.

Chi era Vanessa Ballan, la ragazza incinta uccisa

Vanessa Ballan era incinta quando è stata colpita dal suo killer con varie coltellate all’ingresso di casa; quest’ultimo sarebbe poi fuggito a piedi e identificato dagli investigatori grazie alle testimonianze raccolte sul luogo dell’omicidio. La vittima lavorava in un supermercato della zona: è stata uccisa fuori la porta della villetta dove viveva con il marito – con il quale era legata da 11 anni – e il figlio di 4 anni a Riese Pio X, comune in provincia di Treviso.

Non è ancora chiaro se ha aperto all’assassino o stava rincasando. Così come non è al momento chiaro se il piccolo era presente in casa al momento dell’omicidio. La donna è stata trovata in posizione supina e presentava ferite lungo tutto il corpo. Tra i due c’era stata una breve relazione, con l’uomo che non ha accettato la fine del rapporto tormentandola per un anno, e minacciandola di raccontare il tutto al compagno: “Gli mostro i video e li metto sul web”, erano i ricatti di Fandaj. La donna lo aveva già denunciato lo scorso 26 ottobre per atti persecutori, ma non c’erano elementi sufficienti per far scattare la misura cautelare.

