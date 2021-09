Un’altra tragedia sul lavoro. La vittima aveva 47 anni e stava lavorando su un cestello agganciato a 35 metri d’altezza in un cantiere in viale America 311, all’Eur. Inutili i soccorsi, è morto appena dopo la caduta dall’impalcatura.

Da una prima ricostruzione della polizia e dell’ispettorato del lavoro dell’Asl di zona, sembra che l’operaio stesse svolgendo alcune operazioni su un cestello agganciato a delle funi all’undicesimo piano. All’improvviso però il contenitore si è sganciato e ribaltato sul fianco facendolo precipitare nel vuoto e senza dargli alcuna possibilità di trovare appigli per salvarsi. A chiamare il 112 intorno alle 13:30 è stato un collega dell’uomo, in quel momento impegnato in alcuni lavori su una piattaforma del cantiere.

Accertato il decesso dell’uomo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, gli ispettori del lavoro e gli agenti del commissariato Esposizione della polizia, che, ascoltati i testimoni presenti al momento dell’incidente, stanno terminando le indagini che dovranno ora stabilire se l’operaio stava lavorando nel rispetto delle misure di sicurezza, ovvero fosse assicurato con un imbragatura come prevedono i regolamenti e le leggi sulla sicurezza sul lavoro.

Per questo motivo gli agenti stanno interrogando i responsabili della ditta che sta lavorando, insieme ad altre, alla ristrutturazione di una delle due torri all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e viale Europa, oggetto di interventi edili ormai da anni.

Non si esclude che entro la serata il cantiere venga sequestrato su ordine della magistratura per poter svolgere poi accertamenti più approfonditi. Dall’inizio dell’anno soltanto a Roma sono già quattro i morti nel settore edile mentre dal 2003 il bilancio delle vittime è addirittura di 74 deceduti nei cantieri della Capitale. Tragedia sul lavoro in relazione alla quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine. Il reato ipotizzato dai Pm è omicidio colposo. Sul corpo della vittima potrebbe essere disposta l’autopsia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali