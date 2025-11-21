Due anime gemelle nate ad un solo giorno di distanza, nel 1934, 22 settembre lei, il 23 lui. L’amore tra Ornella Vanoni e Gino Paoli era scritto nelle stelle e destinato a incontrarsi nel cielo musicale: il loro primo incrocio avvenne nel 1960, quando entrambi facevano parte dell’etichetta Ricordi. Da quella conoscenza nacque non solo un sodalizio artistico, ma anche un amore intenso e tormentato. In quegli anni Gino Paoli era già sposato, eppure fu proprio per Ornella che scrisse alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui Senza fine e Che cosa c’è, diventati colonne portanti del repertorio della cantante.

Ornella Vanoni e la relazione complessa con Gino Paoli

La Vanoni ha più volte raccontato quanto quella relazione fosse complessa e dolorosa. Prima di Paoli, nella sua vita c’era stato Giorgio Strehler, con cui aveva vissuto una lunga storia. E proprio nel 1960, mentre l’amore con Paoli era appena esploso, Ornella decise comunque di sposare l’impresario Lucio Ardenzi. Da quell’unione, durata poco, nacque il figlio Cristiano. Col tempo, però, lei stessa ammise di aver compiuto una scelta sbagliata: continuava ad amare Paoli, che fino all’ultimo le aveva consigliato di non sposarsi, arrivando persino a minacciare di presentarsi alla cerimonia per cantare Senza fine. Quando nel 1962 nacque Cristiano, la coppia era già separata.

Vanoni e la fine della relazione con Paoli

Anni dopo, la Vanoni rivelò anche di aver perso un figlio concepito con Paoli. Il loro legame finì definitivamente quando la moglie del cantante, Anna Fabbri, chiese disperatamente a Ornella di allontanarsi, pregandola di farlo “perché senza Gino sarebbe morta”. A quel punto la Vanoni decise di farsi da parte: “Non l’ho lasciato, me ne sono andata”, dirà poi. Ma l’affetto tra i due non si dissolse mai del tutto.

Il riavvicinamento musicale tra Ornella Vanoni e Gino Paoli

Negli anni Ottanta tornarono a collaborare con una tournée di grande successo e con l’album Insieme. Nel 2004 si riavvicinarono ancora una volta per un nuovo progetto discografico, Ti ricordi? No, non mi ricordo, premiato con il disco di platino. Il lavoro fu seguito da un lungo tour e da un libro scritto a quattro mani, Noi due, una lunga storia, che ripercorre la loro relazione attraverso entrambe le voci.

