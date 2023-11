Altri 11 ostaggi israeliani (nove bambini, tra cui tre minori francesi, e due madri) liberati in serata e tregua, arrivata al suo quarto giorno, che proseguirà per altre 48 ore. Nuovo cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas nel corso del quale è previsto il rilascio di altri ostaggi anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito. Il nuovo accordo, annunciato dal Qatar dopo la mediazione anche da parte di Egitto e Usa, prevederebbe lo scambio tra 20 ostaggi nelle mani di Hamas e 60 palestinesi detenuti in Israele, ma anche la prosecuzione dell’invio di aiuti e l’accoglienza in Egitto dei feriti palestinesi.

Secondo quanto riferiscono fonti della Mazzaluna rossa egiziana, dall’Egitto continuerà la fornitura di 200 camion di prodotti alimentari e 7 cisterne di carburante e gas da cucina al giorno. Fino al 25 novembre, informa la Mezzaluna rossa egiziana, sono stati forniti a Gaza 1143 camion di prodotti alimentari, 314 di prodotti d prima necessità, 357 di farmaci e supporti medici, arrivati con 195 aerei da 34 Stati e 11 organizzazioni.

Diaa Rashwan, capo del Servizio informazioni statale dell’Egitto, ha spiegato che “l’estensione della tregua prevede il rilascio quotidiano di 11 ostaggi a Gaza, donne e bambini, in cambio di 33 prigionieri palestinesi (3 donne e 30 minori palestinesi secondo Hamas) detenuti nelle carceri israeliane”, aggiungendo che è previsto anche l’ingresso di aiuti medici, alimentari e di carburante, nonché il divieto di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Intanto, nel corso della giornata l’ufficio del primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, ha informato le famiglie degli ostaggi che saranno rilasciati questa sera da Hamas, dopo aver ricevuto l’elenco dei nominativi.

Hamas ha informato l’Egitto e il Qatar di aver individuato altri ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito stasera da un membro dell’ufficio politico di Hamas, Izzat Arshak, al canale Al-Arabi del Qatar. Lo riporta Haaretz. Hamas, ha detto Arshak, è disposto a negoziare la liberazione dei soldati israeliani tenuti in ostaggio, anche se le trattative non sono ancora iniziate. “Hamas ha informato i mediatori di avere le prove che ci sono dei rapiti nelle mani della Jihad islamica, con le quali sarà possibile prolungare la tregua di altri quattro giorni” fa sapere il quotidiano del Qatar ‘Al-Arabi Al-Jadid’ citando una fonte secondo la quale “la vicenda è soggetta ad ulteriori garanzie”. La nuova tregua è stata accolta positivamente dagli Stati Uniti.

Nella lista degli ostaggi israeliani che dovrebbero essere liberati oggi ci sarebbe anche Eitan, il 12enne franco-israeliano che è stato rapito da Hamas lo scorso 7 ottobre durante l’attacco a Israele. Ad annunciare la prossima liberazione del nipote è la nonna di Eitan ai microfoni della radio francese Rtl. Il governo israeliano, ha spiegato la nonna, ha avvertito la mamma del bambino e la madre è attualmente in viaggio verso il Sud di Israele per recuperarlo.

