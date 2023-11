A differenza di altri Paesi europei, le elezioni nei Paesi Bassi si tengono solitamente di mercoledì. Questo per aumentare la partecipazione degli elettori. Viene utilizzato un sistema proporzionale a lista aperta, con la possibilità di esprimere voti di preferenza.

La soglia del quoziente elettorale

L’unica soglia prevista per ottenere un seggio è quella del quoziente elettorale, ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi per 150. Una soglia così bassa è una rarità nell’Unione europea. I residenti olandesi nelle isole di Aruba, Curaçao e Saint Martin possono votare solo se hanno vissuto nei Paesi Bassi per almeno 10 anni o se hanno lavorato per il servizio civile olandese in una di queste isole.

Elezioni Olanda, per l’ultimo gabinetto: 299 giorni per la coalizione

Nelle elezioni che si sono tenute dopo la seconda guerra mondiale sono serviti in media 94 giorni per formare una nuova coalizione. Per formare l’ultimo gabinetto ne sono serviti però 299. I sondaggi suggeriscono che, dopo le prossime elezioni, saranno necessari almeno tre partiti politici per formare un governo di coalizione.

Cosa pensano gli elettori olandesi secondo i sondaggi

Secondo una recente ricerca di Ad Nieuws, le principali preoccupazioni degli elettori olandesi sonoil potere d’acquisto, l’immigrazione e il sistema sanitario nazionale. Come sottolinea Mongrain, l’inflazione mensile dei beni alimentari si avvicinava al 20% all’inizio dell’anno. Attualmente, secondo Statistics Netherlands, si aggira intorno al 10%, un onere significativo per i consumatori olandesi.

“Per mantenere il potere d’acquisto dei consumatori e finanziare il sistema sanitario, molti elettori vedono nei tagli all’immigrazione una soluzione praticabile per liberare fondi pubblici” dice Mongrain.

Oltre il 40% degli elettori intervistati da Ad ritiene che si spendano troppi soldi per il sistema di reinsediamento dei richiedenti asilo nel Paese, spese che si sommano ad altri costi finanziari associati alla migrazione. Anche la carenza di alloggi, la transizione energetica e il cambiamento climatico risultano tra le preoccupazioni degli elettori in vista del voto.

