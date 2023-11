Dilan Yesilgoz, l'erede di Mark Rutte

Il Vvd di Dilan Yesilgoz ha aperto alla possibilità di includere l’estrema destra in un suo eventuale governo allargato. Dilan Yesilgoz, che tallona Wilders nei sondaggi, ha votato stamattina al Club Panama di Amsterdam. Per l’ex ministra della Giustizia del governo Rutte, che ambisce a diventare la prima donna e la prima immigrata premier, il voto di oggi sarà importante per confermare il dominio del Vvd sullo scenario politico olandese anche dopo l’addio del suo leader storico. In caso di primo posto, probabile un accordo con Pvv e i centristi di Nsc; Yesilgoz ha escluso la possibilità di partecipare come quota di minoranza in un governo di estrema destra, ma non è da escludere che in caso di vittoria del centro-sinistra, Timmermans scelga proprio lei come interlocutore primario.

A cura di Redazione