Dopo settimane di trattative, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrà, anche se non si sa ancora quando, gli aerei da combattimento F-16. Una “decisione storica” ha commentato lo stesso leader di Kiev, in visita oggi in una base aerea di Eindhoven, dopo l’annuncio di Danimarca e Paesi Bassi dell’imminente invio dei caccia dopo il via libera di venerdì 18 agosto degli Stati Uniti arrivato nei giorni scorsi.

“Questo è un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo dell’Ucraina” ha aggiunto nel corso della conferenza stampa con il primo ministro olandese Mark Rutte. Quest’ultimo ha spiegato a Zelensky che gli aerei saranno consegnati una volta soddisfatte alcune condizioni, che non ha specificato.

“Sono grato a tutti i nostri partner europei. La sicurezza è la base della formula di pace del presidente” ucraino Volodymyr Zelensky e gli “F-16 sono parte integrante di questa sicurezza” ha sottolineato sui social Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente Zelensky.

Presidente ucraino che, accompagnato dalla moglie Olena, è ripartito alla volta della Danimarca dove, nella base militare di Skrydstrup, dove sono basati gli aerei danesi F-16, farà il punto della situazione con i vertici del governo di Copenaghen. “Continuiamo a lavorare per rafforzare l’Ucraina e proteggere il nostro popolo. Incontrerò la prima ministra Mette Frederiksen, la famiglia reale, i leader di partito, i membri del Folketing (il Parlamento danese ndr) e i rappresentanti del mondo economico danese” ha annunciato Zelensky.

F-16 che arriveranno nelle prossime settimane e che saranno una ulteriore arma per l’Ucraina nella guerra che va avanti dal febbraio 2022 e che sta vivendo una fase di stallo, con la controffensiva di Kiev che non ha sortito gli effetti sperati, creando non pochi malumori nei Paesi alleati, a partire dagli Stati Uniti. Una guerra che rischia di durare anni perché – spiega il Wall Street Journal – nessuno dei due attori principali ha degli obiettivi politici chiari e raggiungibili. A partire da Kiev che mira a ripristinare l’integrità territoriale ma questo, a causa della controffensiva poco esaltante, appare un obiettivo lontano, anche ‘grazie’ ai limiti del sostegno occidentale. Gli obiettivi di Vladimir Putin sono “più elastici e vanno da ambiziosi piani imperiali a più limitate conquiste di territorio. Il suo obiettivo di lungo termine di riportare l’Ucraina sotto Mosca appare ora irrealistico”.

A tornare a parlare di “pace giusta”, cosa poco gradita a Zelensky, è il cardinale Matteo Zuppi, già inviato da Papa Francesco sia a Kiev che a Mosca (e negli Stati Uniti). Secondo Zuppi “la pace richiede la giustizia e la sicurezza. Non ci può essere una pace ingiusta anche perché sarebbe la premessa per la continuazione dei conflitti. Deve essere una pace giusta. E non dimentichiamo che c’è un aggressore e un aggredito”. Intervenuto al Meeting di Rimini, il presidente della Cei spiega che quella in Ucraina “deve essere una pace sicura che possa permettere alle persone di guardare con fiducia al futuro e la sicurezza richiede sempre il coinvolgimento di tutti. Se vuoi la pace prepara la pace. E’ questo il grande impegno che dobbiamo cercare con responsabilità”.

Questo significa non “tradire le ragioni e accettare una pace ingiusta, ma trovare una pace giusta non attraverso le armi ma con il dialogo. È indispensabile farlo in questa tragica guerra in Ucraina”, conclude Zuppi. Lo stesso Papa Francesco, nell’Angelus domenicale, ha rivolto una preghiera “per tutte le popolazioni ferite da guerre e violenze, specialmente per l’Ucraina che da tanto tempo soffre. Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Niger, mi unisco all’appello dei vescovi in favore della pace nel Paese e per la stabilità nel Sahel – ha detto Francesco – Accompagno con la preghiera i discorsi della comunità internazionale per trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti”.

