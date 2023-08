Christo Grozev, capo delle indagini sulla Russia per Bellingcat, sito di investigazioni giornalistiche, ha reso delle previsioni significative riguardo la situazione politica del Cremlino. Grozev, noto per le sue accurate rivelazioni, ha anticipato in un’intervista al Financial Times che entro sei mesi la storia tra Evgeny Prigozhin e Vladimir Putin è destinata a chiudersi: o con la morte del primo, o con un secondo tentativo di colpo di Stato.

“Nel caso di golpe, sarà meglio coordinato di quello di giugno. Sono agnostico fra le due possibilità, ma fermamente convinto che una delle due si verificherà. Neanche l’élite russa è favorevole alla guerra in Ucraina – aggiunge Grozev – ma finora non ha preso alcuna iniziativa aperta contro Putin”. L’esperto ha sottolineato che l’obiettivo delle sue indagini giornalistiche è dimostrare che il modello di governo russo è fallimentare e destinato a crollare, col fine di scoraggiare aspiranti dittatori e impedire l’instaurazione di regimi autoritari. Attualmente, Grozev – cittadino bulgaro – sta indagando sulle cosiddette “spie dormienti“, agenti che vivono in Paesi nemici fino a quando ricevono ordini da Mosca per agire.

È stato costretto a lasciare Vienna a causa di minacce alla sua sicurezza da parte della Russia e si è trasferito negli Stati Uniti.

Chi è Christo Grozev

Forte nelle investigazioni e dotato di ottime fonti in Russia, Grozev si è distinto per la sua capacità di trovare informazioni dai “big data” che circolano online. È stato coinvolto nella squadra vincitrice di un premio Oscar per il documentario su Alexei Navalny, dissidente e leader dell’opposizione russa, e ha persino svelato dettagli sugli assassinii politici orchestrati dal governo tra cui quello di Boris Nemtsov nel 2015 e il tentato omicidio di Sergei Skripal nel 2018. Anche il tentato colpo di Stato di Evgeny Prigozhin, noto capo del gruppo paramilitare Wagner, di giugno, era stato ampiamente previsto dall’investigatore.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco