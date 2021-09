Barbara Palombelli fa marcia indietro. La giornalista e conduttrice di ‘Forum’, finita ieri al centro delle polemiche per una frase pronunciata nella puntata di giovedì sul tema dei femminicidio, ha chiesto scusa, almeno parzialmente, evidenziano che le sue parole siano state fraintese.

Ma cosa aveva detto la Palombelli? Parlando dei sette femminicidi in sette giorni riportati dalle cronache, la giornalista si era chiesta se forse era “lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte“.

La rabbia, un tradimento, un atteggiamento “esasperante” possono giustificare un omicidio? Ovviamente no, ma questo era il ragionamento che faceva trasparire il discorso della Palombelli.

La giornalista quindi venerdì introducendo la puntata di Stasera Italia, altra trasmissione che conduce su Rete4, si è difesa così: “Oggi è successa una cosa terribile – ha detto -. È stata isolata una frase ed è stata impiegata per una serie continua di attacchi che mi ha colpito da tutte le parti. Sono stata accusata di assolvere gli uomini che usano violenza sulle donne, questo tradisce tutta la mia vita ed è quanto di più falso possa esistere. Non esiste nessuna rabbia o comportamento che possa giustificare il femminicidio o la violenza sulle donne. Questo per me è chiarissimo”.

La nostra #BarbaraPalombelli prima di iniziare la puntata ci tiene a sottolineare una cosa importante riguardo alla polemica scoppiata oggi#StaseraItalia pic.twitter.com/VDCK7oT4ND — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 17, 2021

Come si spiega dunque quella frase che ha provocato reazioni furente non solo dai social ma anche dalla politica? Secondo Palombelli: “Non esiste alcuna giustificazione a un femminicidio – ha aggiunto la giornalista – ma dobbiamo fare tutti un passo avanti e capire come disinnescare la violenza prima che diventi un femminicidio. Dobbiamo parlare per prevenire i comportamenti. Se qualcuno ha pensato di montare una tempesta mediatica contro di me io sono pronta a rispondere con la mia storia”.

Una tesi ribadita poi nel corso del programma Quarto Grado, sempre su Rete4, che l’ha ospitata in serata. “Chiedo scusa se qualcuno sentendo quella frase ha pensato che potessi essere complice di chi commette un delitto, ma il mio era un discorso diverso. Sono sempre stata in prima linea contro la violenza sulle donne – ha aggiunto -. Lo dice la mia storia personale, ho portato anche a casa mia figli oggetto di violenza. Essere messa tra le persone che giustificano la violenza mi ha provocato grande malessere. Ieri abbiamo spiegato come disinnescare la rabbia, ma nessuna rabbia può giustificare un omicidio”.

