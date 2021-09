Sette femminicidi in sette giorni? Allora forse è “lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte“.

Parole, incredibili, pronunciate dalla giornalista Barbara Palombelli nel corso della puntata del 16 settembre di “Lo Sportello di Forum” su Rete 4. La conduttrice del programma Mediaset stava introducendo il ‘caso’ del giorno, quello dei coniugi Rosa e Mario, con la prima che chiedeva la separazione dal marito, assolto in tribunale, per essere stata sottoposta negli anni a violenze.

Occasione giusta, secondo Palombelli, per porsi la domanda sulla violanza di genere: “Dobbiamo farcela per forza, in questa sede, un tribunale”. Una clip diventava virale sui social, commentata duramente da politici e altri giornalisti, che contestano alla giornalista e volto di “Forum” un ragionamento di base che è a dir poco fallace: la rabbia, un tradimento, un atteggiamento esasperante o uno sgarbo non potranno mai essere una giustificazione per la violenza o, nei casi peggiori, l’omicidio.

Tesi che in molti sottolineano sui social, anche alla luce dei numeri diffusi dal Viminale che ‘conta’ 83 donne uccise da gennaio ad oggi, di cui la metà dal proprio partner o ex. “Sette femminicidi in 7 giorni. È giusto farsi domande. Dai che siamo sulla strada giusta. Su cosa le facciamo? Sulla società? Sulla cultura che predispone a certe cose? No. Sull’eventuale responsabilità femminile”, scrive un utente su Twitter rivolto alla giornalista di Rete4.

Contro le parole pronunciate in tv si è espressa anche la politica. Per Teresa Bellanova, viceministro delle Infrastrutture di Italia Viva, “chiedere se la violenza sulle donne possa derivare dall’esasperazione dell’uomo provocata dalla donna rischia di essere l’ennesimo vergognoso alibi a un fenomeno gravissimo che, anche per queste giustificazioni, dilaga nel nostro Paese”.

Chiedere se la violenza sulle donne possa derivare dall’esasperazione dell’uomo provocata dalla donna rischia di essere l’ennesimo vergognoso alibi a un fenomeno gravissimo che, anche per queste giustificazioni, dilaga nel nostro Paese. #palombellihttps://t.co/AzSCC1u3Bz pic.twitter.com/GLBCXTwfji — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) September 17, 2021

Contro la ‘sparata’ di Palombelli anche l’ex ministro Pd Valeria Fedeli: “Possibile che una giornalista esperta come Palombelli su uno dei principali canali della tv italiana legittimi uno degli stereotipi più pericolosi e cioè che se le donne vengono ammazzate è perché, in un modo o nell’altro, se la sono cercata? Gravissimo, offensivo, diseducativo“.

Travolta dalle critiche, Palombelli non ha voluto replicare, precisando solamente che “nella puntata si trattava la causa di una donna aggressiva nei confronti del marito: per chi ha visto la tv il mio discorso era chiarissimo“.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro