Le sue amiche l’avevano messa in guardia: “Vanessa stai attenta, ho paura”, “Guarda che si apposta sotto casa”. Ma lei si sentiva tranquilla: “Non mi fa niente è solo geloso”. Invece Vanessa Zappalà, 26 anni, è solo l’ultimo nome che si aggiunge a quello delle vittime di femminicidio in Italia.

‘Vane’ è stata uccisa intorno alle 3 di notte sul lungomare di Aci Trezza, lì dove Verga aveva ambientato i suoi Malavoglia, in provincia di Catania. Vanessa sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato mentre passeggiava con alcuni amici in strada, poco distante dal porticciolo.

A mettere i carabinieri sulle tracce dell’ex sono stati gli amici presenti al momento dell’omicidio, che hanno raccontato ai militari di aver visto il ragazzo avvicinarsi, litigare con Vanessa e poi puntare l’arma verso di lei esplodendo più colpi, tra cui quello fatale che ha raggiunto la 26enne alla testa.

Nell’agguato costato la vita a Vanessa anche un’altra ragazza che faceva parte della comitiva sarebbe rimasta ferita, raggiunta di striscio da un colpo alla schiena.

La giovane vittima, che lavorava in un panificio di Trecastagni, già in passato aveva denunciato l’ex fidanzato per stalking. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari e attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.

I carabinieri e la polizia, impegnati nella caccia all’uomo, hanno istituto posti di blocco a San Giovanni La Punta, dove l’uomo vive e lavora in una concessionaria d’auto, ma anche nei paesi circostanti. Ricerche che poi in tarda mattinata sono state estese fino alla Calabria: il sospetto è che l’ex fidanzato di Vanessa si sia allontanato dalla Sicilia utilizzando un’automobile non sua.

L’ex fidanzato ricercato dai militari si chiama Antonino Sciuto ed ha 38 anni: l’identità è stata resa nota dai carabinieri per favorire la sua cattura.

I militari dell’Arma hanno anche diffuso due foto dell’uomo, una con la barba corta e una con barca più lunga.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

