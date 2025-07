La prima volta per Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. Il Pontefice accoglierà quest’oggi in udienza la presidente del Consiglio alle 11.30 al Palazzo Apostolico per il loro primo incontro istituzionale. I due si erano già scambiati qualche battuta lo scorso 21 giugno, durante il Giubileo dei governanti, quando Meloni aveva scherzosamente chiesto a Prevost: “Si è assestato?”.

Faccia a faccia tra Meloni e Prevost: i temi all’ordine del giorno

Nel faccia a faccia odierno è probabile che si tocchino temi di grande rilevanza internazionale, come il cammino verso la pace globale, le implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale e le sfide poste dal cambiamento climatico. Successivamente, la presidente del Consiglio sarà ricevuta anche in Segreteria di Stato vaticana, dove incontrerà monsignor Paul Richard Gallagher, responsabile dei rapporti con gli Stati. In quella sede si prevede che, oltre ai temi già citati, si discuterà anche di questioni delicate come il fine vita e la gestione dell’otto per mille. Va ricordato che tra Giorgia Meloni e Papa Leone c’era già stato un contatto telefonico lo scorso 15 maggio.

