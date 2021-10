Di nascosto, a soli 8 e 11 anni, sono corsi in caserma. Non sopportavano evidentemente più le violenze del padre ai danni della madre. Calci, pugni e altre percosse. È successo a Ribera, in provincia di Agrigento. I bambini hanno praticamente denunciato ai carabinieri il padre, che è stato arrestato. La coppia si era separata da un anno.

L’uomo ha 38 anni, fa l’operaio. È denunciato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio. Avrebbe infatti forzato il cancello di ingresso, rompendo la catena, per introdursi all’interno dell’abitazione della donna. E a quel punto sarebbero partite le violenze raccontate dai bambini ai militari.

Mentre i piccoli, una femmina di 8 anni e un maschio di 11 anni, correvano in caserma la donna era riuscita a liberarsi dalla furia del marito. Era scappata. L’uomo provando a inseguirla scavalcando il cancello si è ferito a una mano con una lancia acuminata dello stesso cancello. Si è accanito anche contro l’automobile della moglie prima di recarsi all’ospedale di Ribera, dove il personale medico non lo ha fatto entrare al Pronto Soccorso perché il “Fratelli Parlapiano” è centro covid. In preda a un raptus il 38enne sarebbe salito a bordo dell’auto e dopo una breve rincorsa si sarebbe scagliato contro il portone d’ingresso del pronto soccorso.

Dopo si sarebbe diretto verso la vicina guardia medica. Si sarebbe anche lì accanito a pugni contro i vetri perché i sanitari non gli aprivano. È stato infine medicato al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Stando a quanto scrive Agrigento Notizie non era la prima volta che l’uomo aggrediva l’ex moglie. È quanto ha ricostruito l’indagine sulla base anche di varie testimonianze.

La donna, dopo l’aggressione, è stata ritrovata con il volto tumefatto e il naso sanguinante. L’intervento dei militari è stato immediato. I carabinieri hanno messo al sicuro la donna e i piccoli, disponendone il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Sciacca dove i medici hanno curato e dichiarato guaribile la madre in 10 giorni. L’uomo è stato portato al carcere di Trapani. Dopo l’interrogatorio di garanzia il gip ha convalidato la custodia cautelare in carcere.

