È diventata madre e dottoressa in psicologia a pochi giorni di distanza: “una storia indimenticabile” come l’ha definita lei stessa.

Chiara Ilardi ha partorito suo figlio Michele il 21 novembre, per poi discutere la sua tesi di laurea appena tre giorni dopo, dal Reparto di ostetricia dell’Ospedale San Camillo di Roma. Realizzando così i due sogni più importanti della sua vita.

La nascita di Michele

Un piccolo viaggio ricco di emozioni iniziato il 17 novembre, quando Chiara decide di recarsi al Pronto Soccorso di maternità dell’ospedale per effettuare un controllo: da un paio di giorni aveva perdite e forti dolori. Stava seguendo il corso pre-parto online quando si è accorta che qualcosa non andava. “Mi viene comunicato di avere una rottura precoce del sacco amniotico; essendo in gravidanza alla 35ma settimana decidono di ricoverarmi d’urgenza iniziando così l’avventura più straordinaria e unica della mia vita nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale San Camillo di Roma” racconta. Tre induzioni di parto andate male e infine il cesareo d’urgenza. Una settimana di ricovero, prima di dare alla luce suo figlio.

“Il 21 novembre 2021 alle ore 21.45 è nato mio figlio Michele. Sono stati tutti gentilissimi e professionali, se oggi stringo tra le braccia mio figlio è anche grazie a loro che hanno fatto di tutto per farlo nascere e non mi hanno mai abbandonato ma, al contrario, mi hanno coccolato sotto ogni punto di vista e aiutato a prendermene cura” sottolinea. Ma a questa gioia se n’è aggiunta subito un’altra.

Infatti tre giorni dopo Chiara avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma. “Mio marito Alessio ha fatto le mie veci, chiamando l’Università per chiedere se avrei potuto farlo dall’ospedale. Hanno risposto che con l’autorizzazione della struttura non ci sarebbe stato alcun problema”.

La discussione della tesi

Il 24 novembre alle ore 9.30, nel Reparto di Ostetricia e dalla stanza della Coordinatrice Ostetrica, la Dott.ssa Ravazzi Cristina, Chiara ha discusso la sua tesi ed è stata proclamata Dottoressa in Psicologia. Un traguardo tanto atteso e reso possibile anche grazie alla disponibilità del reparto: il personale del nido, la notte prima della discussione, si è preso cura del bimbo in modo che la madre potesse studiare e prepararsi.

“Indossavo una camicetta e un pantalone nero, ero senza trucco, avevo un look semplicissimo. Arrivavo da giorni di terapia antibiotica, avevo studiato fino all’una di notte, per me la priorità era finire il mio percorso universitario. Solo dopo è subentrata la gioia di avercela fatta” racconta.

Non è così comune diventare mamma e laurearsi con tempistiche tanto ravvicinate. “Non scorderò mai di come ero spaventata, impaurita e tesa quando ho varcato la porta del pronto soccorso temendo il peggio per Michele e invece, a distanza di una settimana, sono uscita con il mio bambino in braccio, abbracciata a mio marito e onorata di aver vissuto un’esperienza così incredibile con delle persone davvero speciali.”

Mariangela Celiberti

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti