Da solo alle 6 del mattino sotto la colonna dell’Immacolata in piazza Mignanelli a Roma, a pochi passi dalle scalinate di piazza di Spagna. A sorpresa e in solitudine per evitare assembramenti, Papa Francesco ha voluto omaggiare la Madonna nel giorno della festa dell’Immacolata. Il Pontefice si è trattenuto pochi minuti a pregare davanti alla statua poco prima che i vigili del fuoco deponessero una corona di fiori.

Un atto di venerazione privato alla Vergine Maria. Lo riporta Vatican news. Alla Madonna, il Pontefice ha chiesto “il miracolo della cura, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica” e “della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri”. Subito dopo, il Pontefice è andato a Santa Maria Maggiore dove ha continuato la preghiera davanti all’icona di Maria Salus Populi Romani.

Come riporta ancora Vatican News all’arrivo del Santo Padre erano presenti solo Vigili del fuoco, qualche negoziante e un piccolo gruppo di fotografi e fedeli, uno dei quali ha squarciato il silenzio urlando: “Papa Francesco, ci vediamo alle 12 in piazza San Pietro!”. A passo lento e capo chino, con in mano un cesto di rose bianche, il Pontefice, appena sceso dall’auto, si è diretto verso la statua della Vergine Maria, per renderle omaggio nel giorno della Solennità dell’Immacolata. Lì il Papa si è fermato per alcuni istanti in preghiera, in piedi, da solo, con le mani giunte.

Poco dopo le 7:00 ha fatto ritorno in Vaticano, rende noto la sala stampa della Santa Sede che nei giorni scorsi, per evitare assembramenti, e il conseguente rischio di contagio da Covid-19, aveva avvisato che invece del consueto omaggio pubblico all’Immacolata, anche in questo 8 dicembre il Pontefice avrebbe compiuto un atto di devozione privato, pregando la Madonna perché protegga i romani, la città in cui vivono e i malati che necessitano della sua materna protezione ovunque nel mondo.

Come da tradizione sono poi stati i vigili del fuoco ad offrire i consueti omaggi floreali donati dal Comando e dai fedeli, alla statua della Madonna, posizionata sulla colonna dell’Immacolata in Piazza Mignanelli. La ricorrenza nacque con Papa Pio IX, quando il Pontefice proclamò il dogma dell’Immacolata e circa 200 vigili del fuoco, all’epoca pontifici, realizzarono il monumento votivo.

La cerimonia, svolta nel rispetto delle misure disposte per il contrasto alla diffusione del virus SarsCoV2, ha visto la presenza del capo Dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega, del capo del Corpo nazionale Guido Parisi, del comandante di Roma Alessandro Paola. A deporre la corona è stato Alberto Marini, ispettore antincendi dei vigili del fuoco più anziano del comando di Roma, che ha salito i gradini dell’autoscala fino a 27 metri d’altezza per posizionare l’omaggio floreale sulle braccia della Madonna.

Redazione

Riccardo Annibali