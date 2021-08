“Spero di ritrovarti“. Con un video postato sul suo profilo Facebook, Tatiana Yuri Swami, rivolge un pensiero al suo pitone, sparito nel nulla ieri mattina. A lanciare l’allarme Tatiana, la proprietaria del serpente sui gruppi social di quartiere di Tor Bella Monaca. “Mi è uscito il mio pitone dalla teca avevo la finestra aperta mi è scappato se qualcuno lo vede avvisatemi per favore“, ha scritto la proprietaria.

Il post di ricerca, corredato dalle foto del pitone, ha scatenato però un diluvio di commenti e in tanti danno sfogo alla paura.

“Ma perché non li lasciate in pace questi poveri animali? Chiudere un pitone tutta la vita in una teca e dulcis in fundo farselo pure scappare mettendolo in pericolo. Che egoismo smisurato!”, scrive un’utente. E chi, al grido di libertà per il serpente, risponde: “Veramente sarebbe in pericolo anche lui, visto che non è una specie endemica italiana“.

Ma c’è chi vuole aiutare la disperata padrona a ritrovare il suo amato animale. “Spero che lo ritrovi presto“, scrive qualcuno, mentre altri chiedono la zona precisa dell’abitazione da cui è scappato il serpente.

Mentre qualche utente consiglia di rivolgersi alle forse dell’ordine: “Fai denuncia ai carabinieri e anche alla forestale. Potrebbe essere che si danno da fare anche loro per cercarlo . O comunque se hanno la segnalazione poi ti informano“.

