Gli studenti di una scuola di Sapri sono saliti sull’autobus di buon ora diretti verso Napoli per una gita primaverile. Mentre viaggiavano sull’autostrada qualcosa ha colpito il parabrezza, spaccandolo in mille pezzi. Il clima festoso della gita per qualche istante si è trasformato in attimi di panico.

L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada A2 all’altezza dello svincolo di Campagna. A dare la notizia il Mattino che riporta una prima ricostruzione di quanto accaduto. Un camion avrebbe colpito un pezzo di alluminio presente sull’asfalto che probabilmente aveva perso un altro veicolo passato in precedenza e ha colpito il parabrezza dell’autobus.

Il conducente, spaventato, è riuscito però a frenare e accostare in sicurezza. Solo una delle studentesse è rimasta lievemente ferita. Sul posto la polizia stradale e i tecnici dell’Anas. Per fortuna è stato solo un brutto spavento ma il pericolo era davvero grande.

