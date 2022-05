Un altro sabato sera di sangue tra minorenni, un’altra lite condotta a coltellate. Questa volta è successo a Casoria, in provincia di Napoli, al bowling. Un 14enne è finito ferito a coltellate in una lite con coetanei. Altro episodio increscioso dopo che lo scorso 10 aprile è stato ucciso a coltellate Giovanni Guarino: il 18enne è morto a Torre del Greco dopo una lite per futili motivi tra coetanei – due minorenni erano stati fermati per quella tragedia.

Stando a quanto riportato dal XXI Secolo la lite è esplosa tra ragazzini coetanei, tutti di età completa tra i 14 e i 16 anni. Da urla e spintoni si è passati alle mani e al coltello spuntato all’improvviso. La vittima è una ragazzino di origini siriane, soccorso dai sanitari in una pozza di sangue.

Ha riportato una ferita al torace e un trauma cranico. È stato trasportato all’Ospedale Cardarelli dove rimane in osservazione. Per poco una coltellata non ha perforato un polmone del 14enne. Non è in pericolo di vita. Le indagini sull’episodio sono condotte dai carabinieri della compagnia di Casoria.

Ancora da chiarire le ragioni che hanno fatto esplodere la rissa al bowling di via San Salvatore. I militari hanno sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza e nelle prossime ore ascolteranno alcuni testimoni. Stando a quanto trapela, dopo le urla e gli spintoni tra i ragazzini sarebbe spuntato un coltello. Il 14enne a quel punto è finito a terra ferito gravemente dal fendente al torace.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano