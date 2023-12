Da mercoledì scorso non si hanno notizie di Anastasia Ronchi, la sedicenne di Pavia, scomparsa dopo essere uscita per andare a scuola. Micol Ronchi, sua sorella, ha lanciato un appello sui social media, riportando che Anastasia è stata vista nei pressi della stazione di Pavia. Anche se non è stata ancora trovata, Micol ha ricevuto una segnalazione “abbastanza credibile” di un avvistamento a Binasco, nel Milanese.

La giovane si era trasferita a Pavia dalla Toscana circa un mese fa, e alcune segnalazioni suggeriscono che potrebbe essere tornata proprio lì: “L’idea che mi sono fatta è che possa essere lì per tornare dai suoi amici, dopo aver resistito per tre settimane. Mio padre la sta cercando senza fermarsi, siamo tutti molto preoccupati. È una sedicenne come tante, non ha grilli per la testa né problemi di alcuna natura”, ha raccontato ai microfoni de LaPresse. Anastasia è descritta come una grande camminatrice, con i capelli corti di un biondo paglia, senza telefono né soldi. Ha un Woolrich e un grosso zaino.

Le speranze della famiglia

La famiglia spera che si tratti di una bravata da sedicenne e ha ricevuto varie segnalazioni, tra cui anche una su un treno diretto a Genova e nei pressi della stazione di Genova Brignole. Micol ha ringraziato il sostegno ricevuto e ha dichiarato che l’obiettivo è solo far tornare Anastasia a casa, sperando che si tratti di un atto impulsivo. “Non succede niente, non siamo arrabbiati, ti prego torna a casa”, ha concluso così il suo annuncio la sorella.

