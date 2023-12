Alexey Navalny è scomparso. O meglio, le autorità russe non dicono dove si trovi l’oppositore, in carcere già da decine di mesi con una condanna a 19 anni per “estremismo”. Questa mattina il 47enne non si è presentato all’udienza di un processo alla quale avrebbe dovuto partecipare in videoconferenza dalla prigione. Secondo la portavoce, sono sei giorni che il suo staff non ha notizie di Navalny, rinchiuso in cella in Russia per aver sfidato il potere di Vladimir Putin.

La scomparsa di Navalny in carcere

“Questo è già il sesto giorno da quando non sappiamo dove sia Alexey o cosa gli sta succedendo”, ha scritto Kyra Yarmysh su internet. Secondo quanto riporta il sito Meduza, alla sua portavoce sarebbe stato detto dai funzionari della colonia penale IK-6 della regione di Vladimir che la ‘scomparsa‘ di Navalny sia dovuta a problemi alla rete elettrica che vanno avanti dal 7 dicembre. Ma per Yarmysh è una presa in giro, anche perché dal 6 dicembre sarebbe stato impedito anche agli avvocati di vedere il dissidente politico. Addirittura l’8 dicembre, uno degli avvocati ha aspettato invano tutto il giorno per poter avere un colloquio con il 47enne russo.

A preoccupare sono anche le condizioni di salute di Navalny, considerando che la settimana prima, l’oppositore di Vladimir Putin si è sentito male nella sua cella, tanto da aver bisogno di una flebo da parte degli operatori della colonia penale. La portavoce Yarmysh ha dichiarato che Navalny “ha avuto le vertigini e si è sdraiato sul pavimento”, forse “uno svenimento per fame”.

Il trasferimento del dissidente

Dopo poche ore dall’allarme lanciato dalla portavoce, sono arrivate alcune comunicazioni da parte della colonia penale, che però non hanno fatto luce su dove si trovi Alexey Navalny. Secondo i funzionari della colonia penale 6 di Melekhovo, citati da Yarmysh, l’oppositore “non è più negli elenchi” ma le autorità “si rifiutano di dire dove è stato trasferito”. La possibilità è che Navalny sia stato trasferito in un carcere di massima sicurezza.

“Ovviamente il comando ormai è stato dato. Dove sia Alexey è ancora ignoto” ha spiegato la portavoce.

