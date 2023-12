Sette anni dopo la sua scomparsa, Roberto Coppola, originario di Milano, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni in Texas. La vicenda incredibile ha inizio nel 2016, quando la madre denuncia la scomparsa del figlio, ma le ricerche internazionali non danno esito positivo per anni. Recentemente, l’Interpol di Washington DC ha informato la polizia di Stato di Milano che Coppola è vivo e sta bene.

Gli agenti, seguendo le informazioni fornite dalla madre che indicavano un possibile trasferimento del figlio in Texas, hanno concentrato le indagini, riprese ad agosto, in quella direzione. Grazie all’assistenza dell’Esperto per la Sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Washington DC, è stato possibile localizzarlo.

Sulle tracce di Coppola

Coppola si era trasferito a Calgary anni prima, successivamente aveva fatto perdere le sue tracce e la madre aveva denunciato la sua scomparsa nel 2016. La Squadra Mobile della Questura di Milano ha svolto ulteriori indagini in seguito a nuove informazioni emerse durante l’interrogatorio della madre lo scorso 25 agosto. La signora in passato si era rivolta anche a giornali e televisioni ma le ricerche avevano sempre dato esito negativo. Di recente avrebbe avuto informazioni da parte di conoscenti sul suo possibile trasferimento in Texas. La donna ha collaborato con autorità internazionali per verificare le circostanze della scomparsa, riuscendo infine a rintracciare il figlio: ancora da chiarire le cause del suo allontanamento.

