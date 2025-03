Le più recenti dichiarazioni del ministro Guido Crosetto contengono spunti preziosi per una mozione parlamentare che potrebbe ricomporre – almeno in parte – le profonde divisioni politiche che si sono manifestate all’interno della maggioranza e dell’opposizione sull’invasione russa in Ucraina e in materia di difesa comune europea. Guido Crosetto – in caso di tregua – ritiene “notizia positiva” una possibile missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Ucraina e aggiunge che nel caso essa dovesse concretizzarsi “decideremo il da farsi”.

La posizione possibilista del ministro della Difesa su una eventuale partecipazione italiana ad un contingente militare peacekeeping è importante perché avvicina l’Italia sia a quanto chiedono gli Stati Uniti all’Europa sia a quanto sta maturando all’interno degli Stati Membri dell’Unione Europea. Appare dunque possibile, evitare l’isolamento e la conseguente emarginazione politica dell’Italia. Guido Crosetto ha anche ragione quando sottolinea che – in analogia a quanto avviene da sempre nella NATO – la difesa europea non sarà un vero e proprio “esercito europeo”, ma assumerà il carattere di una forza multinazionale guidata da un alto comando europeo unificato.

Su queste basi l’Italia potrebbe, a mio avviso, promuovere inoltre – a livello intergovernativo – un ristretto gruppo di Stati capaci di dar vita al “pilastro europeo” della NATO a partire dalle unità militari e dalle tecnologie duali che caratterizzano la difesa aerea e satellitare, la cyberdefence, i droni e i nuovi armamenti laser e ad alta energia. Su queste posizioni “eurpeiste”, ma anche realiste potrebbero convergere quasi tutte le diverse anime del PD, ma non il movimento 5stelle.

Più complesso il discorso nella maggioranza perché è difficile capire se con gli attuali equilibri interni la Lega può permettersi uno strappo o se dovrà sacrificare la sua retorica pacifista sull’ altare della stabilità di governo. Molto dipenderà anche dallo spessore del discorso parlamentare di Giorgia Meloni anche se nessuno può fare miracoli.

Marco Mayer