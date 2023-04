“Pelé” vorrà dire: “Fuori dal comune, eccezionale, incomparabile, unico”. Da ieri il soprannome dell’ex stella del calcio, morto lo scorso dicembre in Brasile, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, è l’ultimo, il più nuovo lemma del dizionario Michaelis di lingua portoghese. 280 milioni di persone, nove Paesi di lingua ufficiale e tutti i lusofoni del mondo potranno formalmente utilizzare senza ombra di metafora il nuovo lemma.

Pelé che in realtà era un soprannome, di Edson Arantes do Nascimiento. Soprannome che gli venne affibbiato da un compagno di scuola perché il futuro fenomeno del calcio carioca chiamava il portiere della loro squadra “Pilé” invece di Bilé. O almeno così vuole la leggenda. Lui stesso ha raccontato a Globo TV: “Pensavo fosse una cosa brutta. Tutti i ragazzi a scuola chiamavano ‘Pelé, Pelé’ e io litigavo con tutti. È così che ho ottenuto il soprannome Pelé, senza sapere perché. E oggi lo adoro, perché è un nome conosciuto in tutto il mondo”.

“Pelé infatti in portoghese è un termine infantile, i compagni di classe volevano farmi arrabbiare. Con il tempo poi è stato come se nel mio cuore ci fossero due persone, Edson che si divertiva con famiglia e amici stretti e Pelé, il calciatore”. Il Michaelis non ha il valore ufficiale del Dictionnaire de l’Académie française, del Diccionario de la Real Academia Española o dell’Oxford English Dictionary. Resta comunque il più utilizzato nel mondo lusofono.

La spiegazione del lemma: “Chi è fuori dal comune, chi in virtù della propria qualità, valore o superiorità non può essere eguagliato a niente e nessuno, proprio come Pelé, soprannome di Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerato il più grande atleta di tutti i tempi; eccezionale, incomparabile, unico”. E quindi alcuni esempi: “Lui è il p. del basket, lei è il p. del tennis, lei è il p. della drammaturgia brasiliana, lui è il p. della medicina”.

“Il Re entra ufficialmente nel vocabolario”, si legge in un post sulla pagina ufficiale del calciatore. “È il Pelé del basket. Lei è la pelle del tennis. L’espressione che era già usata per riferirsi al meglio in quello che fai è eternata nelle pagine del dizionario! Insieme abbiamo fatto la storia e abbiamo inserito il nome del Re del calcio nella nostra lingua portoghese. Pelé, il significato di ‘MIGLIORE’!”.

