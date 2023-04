Hanno rubato la scena e probabilmente questo volevano. Altro che sostegno. Altro che “solo la maglia“. Il Napoli domina il campionato, sta per vincere il terzo scudetto della sua storia dopo 33 anni ma quel che importa al tifo organizzato è solo una guerra interna di posizionamento contro il presidente Aurelio De Laurentiis.

E così via libera allo spettacolo durante il primo tempo di Napoli-Milan, gara persa malamente dalla squadra di Spalletti per 4-0 in un Maradona pieno e silenzioso, con i mille tifosi rossoneri che alla fine hanno rubato la scena.

Da una parte i Fedayn, il cui leader prima della partita ha parlato a Canale 21 definendo De Laurentiis “primo attore”, ribadendo che “la piazza è nostra” e ricordando l’autonomia e l’indipendenza degli ultras dalla società. Dall’altra il gruppo Ultras 72.

Divergenze di vedute. I primi volevano contestare apertamente il presidente del Napoli nel corso della partita (caro biglietti e regolamento d’uso che vieta bandiere e tamburi all’interno della gradinata i motivi). Volevano creare il classico ‘buco‘ nella curva B, un colpo d’occhio da mostrare a telecamere e resto dello stadio. Un vuoto per contestare società, questore di Napoli e pesarsi all’interno della gradinata.

Non è andata così. Il gruppo Ultras 72 non era d’accordo, così come era in disaccordo anche nel guardare i primi 10-15 minuti della gara di spalle al rettangolo verde. Ne è nata un’accesa discussione con esponenti dei Fedayn che dalla loro posizione (centrodestra) sono andati verso la parte centrale della curva per confrontarsi con l’altro gruppo. Uno discussione finita però nel peggiore dei modi.

Una mega zuffa che ha coinvolto decine di persone per alcuni minuti (alcuni incappucciati, con maschere e occhiali da sole). Zuffa ripresa in più video già finiti nelle mani della Digos che indaga sull’accaduto. Persone allontanate a schiaffi e calci pur di creare lo spazio vuoto in segno di protesta.

Una scena vergognosa quella registrata sugli spalti del Maradona con il fuggi fuggi generale, i fischi degli altri tifosi presenti, alcuni dei quali costretti ad abbandonare le gradinate a 10 minuti dalla fine perché in tutti gli ingressi (e le uscite) della curva sono stati accesi fumogeni.

In tutto ciò il Napoli già perdeva 2-0 dopo i primi trenta minuti di gioco. Una serata da dimenticare per la squadra di Spalletti che non ha potuto contare sull’apporto del Maradona, spento e disorientato dagli episodi accaduti in curva B e, in precedenza, all’esterno dove nel pomeriggio è andata in scena la manifestazione protesta degli ultras contro il caro biglietti per la Champions e il regolamento d’uso disposto dal Questore di Napoli Alessandro Giuliano.

Pazienza se si sta scrivendo la storia e se, specie come ieri, la squadra andava sostenuta (senza il coordinamento degli ultras si assiste solo a cori sporadici…). La maglia può aspettare, la guerra a De Laurentiis e il protagonismo di alcuni gruppi, che già si erano confrontati a fine febbraio scorso nel settore ospiti dello stadio di Francoforte, hanno la precedenza.

