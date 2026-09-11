Le parole contenute nel messaggio del Capo dello Stato al Forum Ambrosetti, dedicate al ruolo e alla funzione dell’Unione europea, hanno risvegliato nella mia mente ricordi di studi classici, in particolare i versi che Rutilio Namaziano volle dedicare a Roma nel poema “De reditu suo”: «O Roma, nessuno, finché vive, potrà dimenticarti… Hai riunito popoli diversi in una sola patria, la tua conquista ha giovato a chi viveva senza leggi. Offrendo ai vinti il retaggio della tua civiltà, di tutto il mondo diviso hai fatto un’unica città». Il Poeta racconta di un viaggio da Roma alla Gallia, dove era nato, compiuto nel 416 d.C., quando l’impero era devastato dalle invasioni barbariche (i Visigoti). Preferì intraprendere il viaggio per mare evitando in tal modo i rischi di percorrere le strade consolari, in questo caso la via Aurelia, ormai insicure e difficili da percorrere dato il loro stato di grave abbandono. Il poema è praticamente un diario del viaggio, dove Rutilio Namaziano contempla i segni di un declino inarrestabile ma nello stesso tempo esalta la grandezza di Roma.

Queste parole ci riportano a quanto ha scritto Sergio Mattarella, nell’indirizzo di saluto al Forum di Cernobbio, pochi giorni prima che in Germania ottenessero un successo clamoroso i nostalgici di un passato che per decenni si era ritenuto confinato nell’immondezzaio della storia. La speranza è sempre uno stimolo a perseverare nella difesa dei propri valori di libertà e di giustizia, ma se guardiamo a ciò che può succedere nel Vecchio Continente nell’arco di qualche anno emergono elementi di sfiducia che non è possibile esorcizzare con le buone intenzioni. Il clamoroso risultato di AfD nelle elezioni in Sassonia ha per ora un rilievo circoscritto a un Land che interessa il 3% della popolazione complessiva e che si trova nel territorio di quella che fu la ex DDR, ma l’influenza crescente di questo partito incombe anche sullo scenario nazionale. In Francia, l’anno prossimo, è molto probabile una vittoria degli eredi di Vichy (per certi aspetti è persino auspicabile se l’alternativa dovesse essere Jean-Luc Mélenchon, che pensa di risanare il bilancio con i falò dei titoli di debito pubblico). Nel Regno Unito, Reform UK di Nigel Farage è comunque una presenza inquietante. In Spagna si avvia ad avere un ruolo Vox; in Italia FN è destinato ad avere un peso sullo scenario politico.

Questa avanzata delle destre più o meno estreme presenta delle caratteristiche comuni anche a crescenti spezzoni di sinistra: l’antisemitismo sempre più evidente al di là dell’alibi dell’antisionismo; un pacifismo trasversale filo-russo come ai tempi dei “Partigiani della Pace”; l’ostilità “ideologica” nei confronti del fenomeno delle migrazioni con propensioni al razzismo. In sostanza, alla Russia di Putin può riuscire (senz’armi) quanto non è riuscito all’Urss di Brežnev con i panzer dell’Armata rossa. Per di più non solo nell’indifferenza, ma nella complicità degli Usa di Trump. Queste trasformazioni non sono connotati superficiali, ma fanno parte del dna del Vecchio Continente. Prendiamo per tutti il caso dell’antisemitismo, un orrore che non è coevo al nazismo ma che ha radici profonde e antiche in Europa, che è uno dei mostri che ci portiamo appresso da secoli. Quando visitai il campo di sterminio di Buchenwald, la circostanza che mi rimase maggiormente impressa fu la sua vicinanza con Weimar, la città che nella storia ha coltivato la cultura tedesca nella filosofia, nelle arti e nelle virtù civili. È possibile invertire questa tendenza? I tempi si sono fatti stretti; gli appuntamenti del prossimo anno sono troppo ravvicinati, e l’antidoto dei partiti di sinistra non funziona perché non presenta delle alternative valide alla dottrina della nuova estrema destra, che si è appropriata dell’elettorato popolare e operaio.

I Paesi europei che oggi sono sotto attacco hanno commesso un errore di cui risponderanno alla storia. In Ucraina non bastava inviare armi e risorse: occorreva mandare i soldati – almeno dei Paesi volenterosi – con l’obiettivo di colpire il burattinaio esterno degli avversari interni. Nel contempo sarebbe stato giusto appoggiare – pur con tutti i suoi limiti – l’azione israelo-americana contro l’Iran e le sue armate mercenarie operanti nei vari Paesi del Medio Oriente. Come disse Winston Churchill, invece, avremo il disonore. E non ci eviterà la guerra.

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Giuliano Cazzola