Tornano i sanpietrini a Via del Corso. La strada centrale della Capitale, che collega piazza Venezia a piazza del Popolo, passando per le sedi istituzionali, è oggetto di un restyling voluto dall’amministrazione della sindaca Virginia Raggi.

Il ‘Piano Sanpietrini’

Via l’asfalto, arrivano i sanpietrini. La riqualificazione fa parte del “Piano Sanpietrini“, il primo progetto sistematico di manutenzione, valorizzazione e risistemazione della pietra approvato dalla prima cittadina di Roma nell’estate del 2019.

“Il primo intervento previsto è a piazza Venezia, dove l’impresa che si occuperà della manutenzione dei sanpietrini ha già iniziato le prime sistemazioni e la delimitazione dell’area di cantiere in prossimità delle limitrofe piazza d’Aracoeli e piazza di San Marco. È proprio in quest’area che i lavori si concentreranno nella fase iniziale”, aveva detto la sindaca. Le operazioni di manutenzione stradale a piazza Venezia, dopo più di 200 giorni di lavoro, hanno consegnato ai cittadini l’idea di passeggiare sul selciato dell’ottocento.

Il look di via del Corso

Da piazza Venezia si prosegue per le stradi principali del centro della città. Il cantiere per il restyling di via del Corso è partito ieri. Nei prossimi mesi il tratto pedonale da piazza del Popolo a via delle Convertite cambierà volto. La giunta Raggi non ha specificato la durata dei lavori, ma si ipotizza un periodo di massimo di sei mesi.

Paralizzare un tratto di strada per almeno metà anno fa però storcere il naso ai numerosi commercianti e residenti della zona, che dovranno subire i disagi relativi ai lavori e la conseguente deviazione di numerose linee degli autobus del trasporto urbano.

Anche il manto stradale del tratto interessato, dove passano bus e taxi, verrà rimesso a nuovo. Macchinari e lavoratori sono impegnati di notte per riqualificare completamente la carreggiate e limitare così i disagi ai cittadini. “Ce lo avevano chiesto tanti cittadini e le attività commerciali della zona per potenziare la sicurezza e ripristinare il decoro“, ha scritto la sindaca Raggi su Facebook, comunicando la data di inizio dei lavori.

I costi

Il “Piano Sanpietrini” è frutto del Tavolo di Lavoro che ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, come la Soprintendenza di Stato e Sovrintendenza Capitolina. Il progetto, approvato dopo mesi di consultazioni e confronto, procederà per step. Si partirà dal I Municipio per poi continuare con il restyling in selce negli altri municipi della Capitale.

Come riporta il Messaggero, il Campidoglio ha messo in campo oltre quattro milioni di euro per assicurare la riuscita del progetto. Perché una cifra così onerosa? Il piano di restyling è articolato e prevede l’eliminazione dei sanpietrini da viale Aventino per la successiva ricollocazione sulla parte pedonale di via del Corso. I blocchetti in selce verranno quindi rimossi, puliti e lavorati per essere sistemati lungo la passeggiata centrale.

Il risultato, fanno sapere dal Campidoglio, sarà spettacolare. L’obiettivo per la sindaca di Roma è inserire il Piano Sanpietrini come allegato al Piano di gestione del sito Unesco.

Andrea Lagatta

