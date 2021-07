“Pensavano di averci seppellito, ma non sapevano che eravamo semi”, recita un proverbio sudamericano. Ed è proprio quello che sono e che fanno i membri dell’Associazione “A.R.Ca. – Agende Rosse Campania, movimento antimafia, assieme ai suoi partner: tre dipartimenti universitari, il CNR, cooperative ed associazioni. Il gruppo ha deciso di piantare melograni in uno dei beni confiscati di Napoli, a Posillipo, per mettere su una piccola azienda sociale che produce succo e confetture di melograno.

Per riuscirci hanno attivato un crowdfunding. Si chiama “MeloSgrano” ed è la chiamata all’azione per sostenere i costi d’impresa di un importante progetto agricolo con finalità sociali. MeloSgrano nasce su un bene confiscato a Napoli dedicato a “Paolo Borsellino”, prevede la piantumazione di 1500 alberi di melograno, per trasformarli poi in succo e confetture. Tutto finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente fragili. Saranno infatti loro i protagonisti dell’impresa.

L’obiettivo è quello di raccogliere 50.000 euro per poi sviluppare un fatturato di almeno 500.000 euro all’anno. È un progetto innovativo, riconosciuto come miglior progetto d’impresa italiano all’interno del programma della UE “Silver Starter”. Un modo di fare impresa sociale per realizzare i sogni dei soggetti più fragili e con meno opportunità.

“È un’occasione di riscatto per ragazzi e ragazze fuoriusciti per la maggiore età dalle case alloggio ma che non hanno la possibilità di rientro in famiglia perché è lì che hanno subito reati gravissimi e anche per ex detenuti”, spiegano dall’Assocaizione A.R.Ca.

A supporto del crowdfunding molti personaggi dello spettacolo e delle istituzioni come Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, Don Armando Zappolini, Rosaria De Cicco, Franco la Torre, Roberto Vona, Daniele Ventola, Fabiana Martone, Nicla Tirozzi, Pietro Festa, Giovanni Conzo e Davide dei Modena City Remblers.

“Crediamo che le mafie siano un’organizzazione finalizzata al mantenimento e accrescimento di privilegi economici e politici a vantaggio di pochi e a svantaggio del bene comune. Piantare melograni e trasformarli in succo e confetture non è per noi solo un innovativo progetto di impresa sociale ma un sogno di perequazione sociale al quale chiediamo a tutti di partecipare sostenendolo”, ha detto Nunzio Sisto, presidente dell’Associazione A.R.Ca.

Con i soldi raccolti l’associazione insieme ai suoi partner hanno intenzione di comprare gli alberi, piantarli, ottenere gli impianti di irrigazione, istallarli e fornirsi dei mezzi agricoli necessari. “È un sogno di giustizia, solidarietà e bellezza”, ha aggiunto Roberto Tartaglia. Basta un piccolo contributo di tanti per fare in modo che questo sogno di libertà possa diventare realtà. È possibile sostenere il progetto cliccando qui.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso