È la “pioggia più forte mai vista”, quella che nelle ultime ore ha colpito il sud-ovest del Giappone. Se Tokyo ha tastato con mano il caldo torrido delle scorse settimane, altre parti del Paese hanno conosciuto la potenza distruttrice dell’acqua. Danni ingenti e decessi, provocati non solo dalla violenza delle precipitazioni ma soprattutto dall’esondazione dei fiumi: fango riversato nelle strade, interruzioni di servizi elettrici e di rifornimenti idrici con strutture e abitazioni devastate. Poi il via alla conta dei primi decessi.

Gli eventi più catastrofici nelle regioni di Kyushu e Chugoku, e nella provincia di Oita. Kurume (circa trecentomila abitanti) situata nella prefettura di Fukuoka, è tra le città più colpite: ha visto precipitazioni di 402,5 mm nelle ultime 48 ore, le più alte mai registrate secondo i dati dell’agenzia meteorologica giapponese (JMA) che ha impostato l’allerta al livello 5, il massimo nella scala degli eventi climatici. Tra gli effetti collaterali anche le frane, un vero e proprio pericolo ricorrente nei villaggi del Giappone, dove la maggior parte delle case sono costruite su terreni pianeggianti ai piedi di colline e montagne. Una di queste ha colpito sette residenze seppellendo 21 persone, alcuni sono riusciti a scappare, altri sono stati estratti vivi grazie all’aiuto dei soccorritori.

Il capo segretario di gabinetto nipponico, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato la morte di sei persone. In molti, come confermato dalle autorità locali, sono rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni tra mura di fango. È accaduto ad una donna di 77 anni e a suo marito. Un uomo, caduto con la sua auto in un fiume nella provincia di Yamaguchi, è stato ritrovato senza vita nel suo veicolo.

Così, nonostante il Paese sia attualmente nella sua stagione delle piogge annuali, torna in primo piano il dibattito degli scienziati sui fenomeni meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico, e dalla conseguente capacità della nostra atmosfera di trattenere più acqua, per poi essere rilasciata nella sua forma più violenta.

