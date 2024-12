Il fattore crescita è il grande assente nel dibattito politico italiano. Mentre il Prodotto interno lordo è al palo e la produzione industriale cala a picco, salta all’occhio l’assenza di ricette per dare una spinta economica al nostro paese. Il tema sarà al centro del dibattito de L’ora del Riformista, l’appuntamento settimanale che ospita il confronto sui principali temi internazionali e di politica interna. La diretta sarà trasmessa oggi dalle ore 12 sul sito del Riformista e sui canali social Facebook e YouTube.

Al panel Creare ricchezza – moderato da Aldo Torchiaro – interverranno il direttore Claudio Velardi, Elsa Fornero (ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Monti), Luigi Marattin (deputato e fondatore dell’associazione Orizzonti Liberali), Nicola Rossi (economista, consigliere di amministrazione della Fondazione Istituto Bruno Leoni e ora in libreria con Un miracolo non fa il santo) e Giovanni Orsina (politologo e professore ordinario di Storia contemporanea alla Luiss-Guido Carli).

Redazione

Luca Sablone