Opposizione a suon di diritti e libertà: +Europa ha depositato in parlamento un pacchetto di sette proposte di legge su legalizzazione cannabis, superamento della Bossi-Fini; matrimonio egualitario con le adozioni per single e coppie omogenitoriali, diritto all’eutanasia e al suicidio assistito, uso delle firme digitali per la presentazione delle liste elettorali, voto per studenti e lavoratori fuori sede e l’introduzione di codici identificativi per le forze di polizia.

“La premier Meloni ha rassicurato che per mano di questo governo non ci saranno arretramenti sul tema dei diritti civili. Ma noi crediamo che si debbano fare passi in avanti – spiega il presidente Riccardo Magi, primo firmatario delle pdl – perché i diritti civili suscitano grandi scontri quando si discute di conquistarne di nuovi, ma una volta conquistati ci si accorge che non fanno male a nessuno e consentono alle persone di vivere con più felicità e dignità la propria esistenza”.

Per il segretario Della Vedova “queste proposte sono un esempio di quello che vogliamo fare per costruire una opposizione alla Meloni che sarà europeista, liberale sui temi economici e libertaria, non pregiudiziale ma radicale rispetto alla direzione che la destra ha preannunciato e che sta prontamente intraprendendo”. “Noi ci auguriamo di non essere proprio lasciati soli”, dice di Emma Bonino, “I diritti sono intangibili, non appartengono alla destra né alla sinistra a meno che non li vogliano usare come clava per affermare la loro identità culturale”.

Redazione