Mauro Coruzzi, noto al grande pubblico con il nome d’arte Platinette, è stato colpito da ictus ischemico. Il conduttore radiofonico e televisivo, opinionista, cantante e attore, doppiatore, al momento è ricoverato. Ha 68 anni. A rendere nota la notizia il suo agente. Coruzzi “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“.

Coruzzi è nato a Langhirano, in provincia di Parma, nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore. È stato lanciato al grande pubblico come ‘Platinette’ dal Maurizio Costanzo show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. La sua ultima apparizione in televisione sabato scorso, nel programma condotto da Marco Liorni su Rai1. Ha pubblicato libri e inciso dischi, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo.

