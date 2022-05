Non c’è stato niente da fare per Davide Pavan. Aveva 17 anni e viaggiava a bordo del suo scooter quando è stato travolto da un’automobile a Paese, in provincia di Treviso. Arrestato per omicidio stradale un poliziotto trevigiano, in servizio alla questura di Treviso, di 28 anni. L’incidente fatale si è verificato ieri sera poco prima delle 22:00. Sul caso indagano i carabinieri.

Pavan era di Morgano, piccolo Comune della Marca. Era un grande appassionato di moto. Stava tornando a casa dopo aver riaccompagnato la sua fidanzata. Studiava all’Itis Plank di Lancenigo. Stando a quanto ricostruito finora il motociclo è stato centrato in pieno da una manovra azzardata del poliziotto. Il 17enne è stato sbalzato a metri di distanza. Sul posto, in via Olimpia, è intervenuto il personale del Suem 118 che ha portato le disperate manovre di soccorso al 17enne.

Tutto inutile, il ragazzo è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente erano arrivati anche i parenti della vittima. L’agente, 28 anni, è stato trasportato in stato di shock in ospedale ma senza gravi conseguenze dopo lo schianto. Il provvedimento di arresto a domicilio è scattato dopo l’alcoltest che ha ravvisato un tasso alcolico di 1.50: tre volte il limite di legge. È stato ristretto agli arresti domiciliari.

La salma del giovane del giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul caso indagano i carabinieri. Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi del caso, sono intervenute alcune pattuglie della compagnia carabinieri di Montebelluna.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

