Agli amici ha raccontato che il revolver che aveva a Capodanno gli è scivolato dalla tasca nonostante le testimonianze che dicono il contrario. Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d’Italia indagato per lesioni, accensioni pericolose e omessa custodia di arma e vicino alla sospensione dal partito della premier Giorgia Meloni, ripercorre quanto avvenuto al veglione di Capodanno organizzato dalla famiglia Delmastro a Rosazza (Biella) dove un proiettile partito dalla sua mini pistola ha ferito il 31enne Luca Campana, l’elettricista genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Campana che proprio ieri, venerdì 5 gennaio, ha presentato la querela contro Pozzolo.

Caso Pozzolo, lo sfogo: “Delmastro mi ha abbandonato”

Le rivelazioni agli amici del deputato piemontese sono state riportate dal Corriere della Sera. Dopo giorni di silenzio, ‘barricato’ in casa con la sua famiglia, Pozzolo si è sfogato con colleghi e amici, scagliandosi contro lo stesso Delmastro. “La cosa che più mi ha ferito in questi giorni è stato il silenzio di Delmastro. Non si è mai fatto sentire. Ma dimostrerò che non sono stato io a sparare” avrebbe confidato Pozzolo agli amici.

Pozzolo: “Non lascerò il mio incarico, votato dai cittadini”

Il deputato dice di essere consapevole della leggerezza commessa “che mi ha rovinato la vita e soprattutto ha messo in difficoltà il partito” ma chiarisce che non si dimetterà, a prescindere dall’eventuale espulsione dal partito. “Sono pronto a riprendere le mie battaglie. Non lascerò il mio incarico in ogni caso, anche se la sospensione verrà attuata. Sono lì perché i cittadini mi hanno voluto” racconta Pozzolo.

Pozzolo, le indagini: attesa per Stub

Intanto proseguono le indagini della procura di Biella chiamata a far luce su quando accaduto la notte di Capodanno nella sala della Pro loco di Rosazza. L’attesa per l’esito dello Stub ha dei tempi lunghi. A lavoro sono gli specialisti del Ris di Parma che stanno analizzando l’eventuale presenza di tracce di polvere su mani e abiti indossati quella notte da Pozzolo.

