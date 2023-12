Paura in campo in Premier League. Nel corso di Bournemouth – Luton 17ª giornata del massimo campionato inglese Tom Lockyer, difensore degli ospiti, è collassato a terra durante un’azione di gioco. La drammatica scena si è verificata al 59′. Lockyer è improvvisamente caduto a terra in una scena non ripresa in diretta dalle telecamere e senza apparenti contatti con altri giocatori, suscitando subito preoccupazione tra compagni di squadra e avversari.

L’arbitro Hooper ha prontamente interrotto la partita per permettere l’intervento dei soccorsi. Dopo minuti di apprensione, preghiera e cure mediche, Lockyer si è ripreso ed è stato portato fuori dal terreno di gioco in barella. I capitani e il direttore di gara hanno scelto di sospendere la partita, ferma sul punteggio di 1-1.

Purtroppo per Lockyer, non è la prima volta che si verifica un simile episodio. Era successo già a maggio, durante la finale play-off contro il Coventry, per la promozione in Premier League a Wembley. Successivamente era stato operato al cuore.

Il messaggio del Luton: Tom è reattivo

“Preghiamo per il nostro leader e capitano Tom Lockyer, che per fortuna è reattivo ed è stato portato in ospedale. Non conosciamo la portata di quanto accaduto e quali siano i prossimi passi in questa fase, ma ringraziamo Bournemouth e lo staff medico di entrambe le parti per la loro risposta immediata, che è stata assolutamente straordinaria. Siamo dispiaciuti con tutti i tifosi presenti che i giocatori di entrambe le squadre non fossero nello stato d’animo di continuare la partita dopo aver visto il loro amato compagno di squadra e amico sentirsi male. Ringraziamo tutti per i meravigliosi applausi e per aver cantato il suo nome all’interno dello stadio in un momento così difficile. Ora è il momento per tutti i nostri giocatori, staff e sostenitori di riunirsi come facciamo sempre e dare il nostro amore e sostegno a Tom e alla sua famiglia. I nostri pensieri sono con lui e tutti loro”.

