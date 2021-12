Il gesto eroico dell’insegnante ha impedito il suicidio dell’alunna. È successo sabato scorso a Vigevano, provincia di Pavia, Istituto Tecnico Industriale “Caramuel”, scuola superiore. Protagonisti una ragazza di 16 anni e un professore di 59 anni. “Mi manda la tua insegnante: ha detto che vuole cambiarti il voto. Vieni, andiamo insieme”, ha detto l’uomo afferrando la ragazza per un braccio, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera Milano. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

La ragazza è stata portata in pronto soccorso all’ospedale di Vigevano, una decisione precauzionale. È stata trovata in piedi su un banco, finestra aperta e sguardo nel vuoto, in bagno. Il professore Emilio Bocca Corsico Piccolino, che insegna nel laboratorio di fisica, era appena uscito dall’aula quando si è accorto delle ricerche in corso. “Ero particolarmente preoccupato perché conosco quella ragazza: è anche una mia alunna, ha un carattere fragile”. La studentessa, dopo l’interrogazione in matematica alla prima ora, aveva chiesto di andare in bagno. La docente ha chiesto aiuto ai bidelli: era allarmata perché la ragazza non tornava in classe.

Il professore si è portato dietro alcuni ragazzi. Uno di questo ha visto la ragazza, sulla finestra al secondo piano. “In questa scuola io non solo insegno, ma ho anche studiato. Conosco la struttura come le mie tasche. Ho preso la strada più rapida possibile e dal corridoio sono entrato in quest’aula in disuso, dove non va mai nessuno. La ragazza era lì, sola”. Una volta arrivato l’insegnante ha rassicurato la ragazza e si è avvicinato, con una scusa, quindi l’ha afferrata per un braccio e presa di peso.

“Non so se il mio intervento ha davvero salvato una vita – ha aggiunto l’insegnante – forse non sarebbe successo niente di brutto, e quella studentessa sarebbe rientrata in classe da sola. Poi però, per tutto il fine settimana, amici e colleghi non hanno fatto altro che telefonarmi e congratularsi. Ancora faccio fatica a dominare l’adrenalina, quando ci ripenso”.

