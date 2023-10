A distanza di quattro anni e mezzo dagli arresti, è arrivata oggi la sentenza di primo grado del maxi processo “Mensa dei Poveri” a carico di oltre 62 imputati tra cui politici e imprenditori per un presunto giro di tangenti. Un sistema di appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti nell’area lombarda, che nell’ipotesi dell’accusa aveva come regista l’ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello.

Il verdetto, di 11 condanne 51 assoluzioni arriva dopo una camera di consiglio durata quasi tutto il giorno, ed è stato emesso nel pomeriggio dal presidente del collegio giudicante Paolo Guidi prevedendo l’assoluzione – perché il fatto non sussiste – in primis delll’ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella e dell’ex consigliere regionale lombardo Fabio Altitonante assieme ad altri cinquanta imputati tra cui anche l’ex patron dei supermercati Tigros, Paolo Orrigoni (e la stessa società) accusato all’epoca di aver pagato una tangente da 50 mila euro all’ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello.

Condannata invece a 4 anni e 2 mesi, L’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi finita agli arresti domiciliari (poi revocati) nel novembre del 2019 per corruzione, false fatture e truffa ai danni dell’Unione europea per circa 500mila euro per i corsi di formazione dei dipendenti di Afol, l’agenzia regionale per la formazione orientamento e lavoro. Tra gli altri imputati condannati anche l’allora direttore di Afol Giuseppe Zingale, l’imprenditore Daniele D’Alfonso, la legale civilista ligure e amica di Comi Maria Teresa Bergamaschi, l’ex parlamentare di Fi Diego Sozzani, l’ex consigliere comunale di Busto Arsizio ed ex segretario provinciale di Forza Italia Carmine Gorrasi, e Giuseppe Ferrari.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco