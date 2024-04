Latitante, irraggiungibile, ma sempre online e attaccato ai social network. Matteo Messina Denaro aveva i suoi profili social su Facebook e Instagram. Il nome usato per i canali era quello di ‘Francesco Averna‘, un nome falso per non insospettire nessuno ma che usava per essere collegato con il mondo dei social network. Anzi, si era creato anche un personaggio come emerge dalle indagini dei Ros, portate alla luce da Repubblica.

Profilo social Matteo Messina Denaro, il falso nome

Il ‘dott. Averna‘, infatti, si spacciava per un medico chirurgo, laureato all’Università Bocconi di Milano e ovviamente single. Perché tramite i suoi profili social contattava donne con cui poi si sarebbe incontrato. La foto profilo scelta è quella di un cagnolino bianco con un fazzoletto blu al collo. Su Facebook aveva cinque amici in totale nel profilo, ma molte pagine seguite, tra cui locali e ristoranti di Campobello di Mazara. Un profilo chiuso, senza possibilità di vedere se e cosa pubblicava.

Ma anche su Instagram il super boss di Castelvetrano, arrestato il 16 gennaio 2023, aveva lo stesso profilo. Stesso nome, stessa foto del cagnolino e la scritta ‘medico’. Su Instagram – su cui era attivo con il nickname f.averna – in realtà sembra che Messina Denaro avesse più attività, tanto che era seguito da una 70ina di persone e seguiva circa 440 profili, tra cui la maggior parte donne, modelle, influencer.

