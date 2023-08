Vladimir Putin è pronto ad intraprendere il suo primo viaggio all’estero da quando quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. A riferirlo è Bloomberg, citando tre persone a conoscenza dei fatti. Il leader russo ha accettato l’invito di Xi Jinping per partecipare al ‘Belt and Road Forum’ che si terrà nel mese di ottobre.

I funerali di Prigozhin

Intanto è stato reso noto dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che Putin non ha in programma di partecipare ai funerali del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. “La presenza del presidente non è prevista”, ha detto Peskov, aggiungendo che il Cremlino non ha informazioni specifiche sul funerale e sottolineando che “la decisione sulla questione viene presa da parenti e amici” e che “non possiamo dire nulla senza di loro”. Non c’è ancora certezza su data e luogo delle esequie, ma secondo diverse fonti dovrebbe essere anch’egli sepolto a San Pietroburgo, forse nel cimitero di Serafimovsky o di Smolensk.

In aggiornamento

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco