“Fino all’ultimo minuto siamo disponibili a trovare una quadra, ma ora non si riesce”, hanno detto i rappresentanti di Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio e Fegica confermando lo sciopero di 48 ore il 25 e 26 gennaio. Al tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy non si è raggiunto l’accordo con i gestori che accusano il governo di aver trattato la categoria, “con la questione dei cartelloni dei prezzi, come si fosse nel Medioevo”. E quindi sciopero di 48 ore confermato che coinvolgerà anche i self service.

“Per il momento lo sciopero è confermato – spiega il presidente della Faib, Giuseppe Sperduto, perché oggi non abbiamo visto le aperture che ci erano state prospettate. Ce l’abbiamo messa tutta per non dare disagi ai cittadini, ma il governo ha deciso diversamente e il ministero fa marcia indietro sulle promesse avanzate alle associazioni nel tavolo precedente. Vogliamo incontrare il presidente Meloni”.

I gestori protestano contro l’obbligo di esporre cartelli con il prezzo medio dei carburanti indicato dal Governo, e contro pesanti sanzioni con multe fino a 6mila euro previste dal decreto, oltre alla chiusura dell’attività fino a 90 giorni dopo tre violazioni. I rapporti restano a tesi dopo le ‘sparate’ arrivate da membri autorevoli del governo e della maggioranza, in cui si accusava di “speculazione” i benzinai per gli aumenti dei prezzi alle pompe di benzina, dovuti in realtà come confermato dallo stesso ministero dell’Ambiente solo alla parte relativa alle accise, che il governo Meloni ha ristabilito totalmente cancellando il taglio voluto dall’ex esecutivo a guida Mario Draghi.

“Sono profondamente deluso, ci aspettavamo ben altro”, conferma il presidente nazionale di Figisc Confcommercio, Bruno Bearzi. “C’è stato uno sforzo per ridurre le sanzioni ma rimane l’obbligo del cartello, così il messaggio che rimane è che siamo una categoria da tenere sotto controllo perché speculiamo“. Tuttavia i gestori potrebbero decidere di ridurre la durata dello sciopero, che è già passata da 60 a 48 ore.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

