Una lunga sessione estiva iniziata lo scorso 1º luglio e arrivata ormai agli sgoccioli. Come sempre le ultime ore di calciomercato saranno decisive per chiudere quante più trattative possibili per gran parte delle squadre italiane, alla ricerca di affari last minute per completare le rose o arricchirle con scelte vincenti, con incastri tra uscite ed entrate.

Quando finisce il calciomercato, giorno e ora

La famosa “porta” del calciomercato si chiuderà venerdì 30 agosto a mezzanotte, leggermente in anticipo rispetto agli anni precedenti (lo scorso anno, infatti, il mercato si era concluso il primo settembre). La scelta della data è stata fatta per allinearsi con i principali campionati europei, che chiuderanno le trattative proprio il 30 agosto. In altre parti del mondo, invece, le leghe avranno a disposizione una settimana in più per completare gli acquisti. Ecco perché, il mercato in uscita per i calciatori italiani diretti verso l’estero rimarrà aperto anche oltre venerdì, a chiudere dunque sarà solo il mercato in entrata. Da sabato non sarà possibile per le squadre italiane annunciare nuovi acquisti, fatta eccezione per i giocatori svincolati, che potranno trasferirsi liberamente anche dopo la chiusura del mercato.

Luca Frasacco