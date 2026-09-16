Negli ultimi giorni il dibattito sull’Intelligenza Artificiale ha cambiato registro. Gli interrogativi sulla velocità dei sistemi più avanzati emergono ormai anche dall’interno delle realtà che stanno costruendo la nuova frontiera tecnologica. Le dimissioni di Jacob Coxon da Anthropic e la valutazione di Evan Hubinger, responsabile dell’Alignment Science della stessa azienda, che stima superiore al 10% la probabilità di uno scenario estremo legato all’IA entro il prossimo decennio, hanno riacceso il confronto. Al di là delle percentuali, è la velocità il punto. L’IA non viene più utilizzata soltanto per generare contenuti o analizzare dati: entra nella ricerca e nello sviluppo di nuovi sistemi. In altre parole, IA che contribuisce a sviluppare e migliorare altra IA, accelerando il passaggio da una generazione tecnologica alla successiva.

È in questo scenario che si inserisce il dibattito sull’ASI, Artificial Superintelligence: non una realtà già esistente, ma una possibile evoluzione verso sistemi sempre più capaci di contribuire al miglioramento di altri sistemi. La questione non è soltanto quanto velocemente corre l’IA, ma cosa accade quando l’IA stessa contribuisce ad accelerare quella corsa. Dario Amodei, Sam Altman ed Elon Musk hanno richiamato, con posizioni differenti, maggiore cautela sull’IA di frontiera. Bernie Sanders è arrivato a ipotizzare una pausa nello sviluppo dei sistemi più avanzati e un’intesa internazionale. Emerge un paradosso: mentre il mondo accelera sull’IA, alcuni protagonisti chiedono di governarne meglio la velocità. I rischi sono concreti: cybersecurity, manipolazione dei modelli, protezione dei dati, concentrazione della capacità di calcolo e crescente autonomia. Ignorarli sarebbe irresponsabile; trasformarli automaticamente in scenari catastrofici lo sarebbe altrettanto. Precauzione non significa paura. Significa responsabilità.

Una tecnologia globale non può essere governata soltanto con risposte nazionali. È un principio che sostengo da anni: a una tecnologia globale devono corrispondere regole globali, comuni e condivise. In questa direzione si muove anche il Governo italiano. Già al G7 di Évian la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva richiamato la necessità di standard globali vincolanti e di un “umanesimo tecnologico” capace di tutelare lavoro, dati e identità digitale, mantenendo la supervisione umana sui sistemi più autonomi. Le regole, quindi, non devono fermare la tecnologia, ma permetterci di governarla. Ed è qui che emerge il paradosso europeo. Con l’AI Act abbiamo costruito uno dei primi grandi quadri regolatori al mondo, ma aver compreso prima i rischi non può significare arrivare dopo sull’innovazione. Se modelli, infrastrutture e capacità di calcolo restano concentrati altrove, rischiamo di stabilire le regole di una partita giocata principalmente da altri.

Per questo, sovranità digitale non significa autarchia, ma capacità di scelta: collaborare senza dipendere, investendo in infrastrutture, ricerca, cybersecurity e competenze. Dobbiamo accelerare su ricerca, infrastrutture, cybersecurity by design e formazione; introdurre limiti dove aumentano autonomia senza supervisione, opacità e delega indiscriminata. Perché esiste una differenza fondamentale tra utilizzare l’IA e delegare all’IA. Il rischio più vicino potrebbe non essere una macchina che sostituirà l’uomo, ma un uomo che rinuncia progressivamente a decidere perché trova più semplice delegare alla macchina. Eppure guardo all’Intelligenza Artificiale con ottimismo razionale. Può aumentare la produttività, migliorare i servizi pubblici, supportare sanità e ricerca, rafforzare la sicurezza e restituirci una risorsa preziosa: il tempo. Ma una tecnologia potente non diventa automaticamente progresso. Serve la competenza. Senza persone capaci di comprenderne opportunità, limiti e rischi avremo soltanto digitalizzato le nostre fragilità. Per questo le competenze digitali sono un’infrastruttura strategica. L’IA non deve sostituire l’intelligenza umana, ma estenderne le capacità. La tecnologia crea opportunità. La competenza le trasforma in valore. Più aumenta la velocità della tecnologia, più deve crescere la nostra capacità di governarla. Perché la vera sfida non sarà capire quanto diventerà intelligente l’IA. Sarà dimostrare quanto saremo intelligenti noi nel governarla senza subirla.

William Nonnis* *Innovazione e digitalizzazione Presidenza del consiglio

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