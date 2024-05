Grave incidente al Teatro Pucciniano di Torre del Lago in provincia di Lucca, dove quattro operai sono stati travolti sul palcoscenico dalle scene dello spettacolo in fase di allestimento. Rimasti bloccati sotto a del materiale di scena che stavano scaricando (si trattava in particolare di alcune parti metalliche che si sono staccate, ferendoli, mentre venivano scaricate usando un gancio) all’arrivo della squadra le vittime erano già state estratte dal personale del teatro. Sul posto sono intervenuti per il 118 l’automedica e le ambulanze della Croce Rossa di Viareggio, della Misericordia di Torre del Lago e della Croce Verde di Viareggio.

Non sarebbero in gravi condizioni, uno risulta aver subito lo schiacciamento di un piede, due sono contusi alla schiena, e al momento sono stati ricoverati in ospedale. La fondazione fa sapere che si tratta di “Dipendenti regolarmente assunti” e che indossavano le dotazioni antinfortunistiche con scarpe, caschetto e guanti”.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco