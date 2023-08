Un milione e mezzo di giovani in silenzio totale. Forse il momento più emozionante della veglia di Adorazione di sabato sera al Campo di Grazia a Lisbona.

Ci siamo messi in cammino sin dal mattino per raggiungere questo enorme prato sulle rive del fiume Tago, pronti per passare la notte coi sacchi a pelo sotto le stelle.

“Maria si alzò e andò in fretta”: questo era il tema della 38ª Gmg.

(L’attenzione è stata posta su una parola: “alzati”. E per aiutarci a farlo meglio, nella mattina di domenica, dopo il riposo della notte, ci ha aiutato ad alzarci un dj sacerdote, unendo tutte le nazionalità in un risveglio a ritmo di musica tecno.)

Papa Francesco ci ha invitato ad alzarci. A non rimanere sconfitti dalle fatiche, ma ad alzarci e camminare, chiamati per nome da chi ci ama oltre le nostre ferite. E a testimoniare la gioia di quello che abbiamo incontrato.

Qui a Lisbona non pare un fatto retorico che l’altro sia una ricchezza, le diversità affascinano. Il divertimento del pomeriggio (oltre alle band cristiane che si susseguono sul palco) è scambiare bandiere nazionali e gadget con giovani di altri paesi. D’altronde uno dei temi degli incontri preparatori “Rise Up” degli scorsi giorni è stato proprio l’amicizia sociale.

Siamo stati invitati ad ampliare lo sguardo e scoprire una fratellanza anche con chi è diverso e lontano, uniti nella preghiera.

Siamo stati spronati anche ad abbracciare nei nostri stili di vita l’ecologia integrale, prendendoci cura della casa comune, come ha sottolineato il Papa nell’enciclica “Laudato si’ “.

Nell’omelia di domenica mattina il Santo Padre ha sottolineato 3 parole del Vangelo: brillare, ascoltare, non temere. Tre parole che possono guidare tutti noi giovani cristiani nel cammino di fede di ogni giorno. “Non temere” sono le parole che ci porteremo nel cuore tornando nella frenesia e nelle sfide della vita quotidiana.

Il Papa ha concluso con un grande “obrigado” e invitandoci alla prossima gmg.

Next step: Korea del sud

Camilla Citterio ed Emanuela Dotti Partecipanti alle GMG 2023

