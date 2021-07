Saranno Marinella Soldi e Carlo Fuortes i nomi che il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco proporranno nel prossimo Consiglio dei ministri per la Rai. A rivelarlo sono fonti di Palazzo Chigi che sottolineano come Fuortes verrebbe proposto per il ruolo di amministratore delegato.

Quanto a Soldi, non viene indicata espressamente come presidente della Rai, visto che spetta al CdA indicarlo, ma di consuetudine il nome avanzato dal Mef assume poi il ruolo di presidente.

Un duo che dovrà segnare, nelle intenzioni di Draghi, la fine dell’egemonia grillino-leghista sulla tv pubblica, dove i gialloverdi avevano piazzato nel 2018 Marcello Foa (presidente) e Fabrizio Salini (amministratore delegato).

CHI È CARLO FUORTES – Sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025, Carlo Fuortes è manager ed economista che da oltre 20 anni. Laureato Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, allievo di famosi economisti come Paolo Sylos Labini e Luigi Spaventa, nella sua lunga carriera ha svolto numerosi incarichi: dal 2011 al 2019 è stato Segretario Generale dell’Associazione per l’Economia della Cultura; dal 2003 al 2015 è stato stato Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, gestendo l’Auditorium Parco della Musica; dal 2012 al 2013 è stato Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Fuortes è stato inoltre Direttore Generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma dal 2002 al 2003 e Consigliere d’amministrazione del Teatro di Roma dal 1998 al 2001, nonché Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma dal 2007 al 2011.

Nel luglio 2015 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Legion d’Onore della Repubblica di Francia e, nel dicembre 2015, del ‘Franco Cuomo International Award’ per la sezione Teatro. Nel marzo 2016 è nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi Roma Tre Palladium. Nell’aprile 2016 viene nominato Commissario Straordinario della Fondazione Arena di Verona, incarico riconfermato nell’ottobre 2016 e concluso nell’ottobre 2017.

CHI È MARINELLA SOLDI – Marinella Soldi, che il Cda salvo sorprese voterà come presidente della tv pubblica, è dal 2019 presidente della Fondazione Vodafone dopo essere stata per dieci anni amministratore delegato del Sud Europa in Discovery.

Nata in provincia di Firenze ma cresciuta a Londra, nella capitale inglese si è laureata in Economia presso la London School of Economics e ha ottenuto Master in Business Administration presso Insead, in Francia. In passato ha lavorato per McKinsey e in Mtv, dove ha svolto per anni il ruolo di senior management presso Mtv Networks Europe. Nel 2000 ha fondato la Coaching, società di leadership coaching con clienti in tutto il mondo, svolgendo per nove anni il ruolo di leadership coach, nei settori della tecnologia e dei media.

CRITICHE DALLA LEGA – La scelta di Draghi e Franco di proporre il nome di Fuortes scontenta la Lega, che la reputa “sorprendente”. Per il Carroccio, che parla tramite la senatrice e sottosegretario Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura della Lega, Fuortes è “noto personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il Pd, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma. Di certo non una figura super partes o legata all’azienda”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro