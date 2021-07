Aveva aggredito e rapinato un ragazzo alla fermata della metro Ponte Mammolo insieme a un complice, scappando con il bottino: una catenina d’oro e un cellulare. Ma gli agenti del Commissariato di Porta Pia sono riusciti a individuarlo grazie a una rapida attività investigativa dopo la denuncia del giovane. Per il 23enne, un cittadino egiziano con precedenti, sono scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso con un suo connazionale.

LA VICENDA

Nel corso di un servizio organizzato al fine di risalire ai due autori del reato, i poliziotti hanno riconosciuto ieri pomeriggio in via Filippo Meda, angolo via Monti Tiburtini, uno dei due rapinatori mentre passeggiava. Lo hanno fermato e controllato, trovandolo ancora in possesso del cellulare rubato, che è stato riconosciuto successivamente dalla vittima. Il 23enne è stato quindi sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria. Intanto continuano le attività di indagine per risalire al complice.

