Il 25 agosto 2026 la capitale russa è diventata il punto di convergenza di due missioni occidentali di altissimo livello ma dalla natura radicalmente diversa. Da un lato la visita non annunciata del direttore della CIA John Ratcliffe, giunto a Vnukovo a bordo di un C-17 dell’US Air Force da Riga; dall’altro la missione ufficiale di monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, in agenda da settimane per incontrare il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il consigliere presidenziale Yuri Ushakov. La simultaneità ha subito scatenato narrazioni suggestive su un presunto asse segreto tra Washington, la Santa Sede e il Cremlino. Tuttavia, un’analisi rigorosa del panorama geopolitico ed economico impone di separare nettamente le prove documentate dagli incentivi strutturali e dalle semplici inferenze.

Missione CIA: Confermata da fonti di stampa primarie come Reuters e Axios, la presenza di Ratcliffe a Mosca testimonia l’esistenza di un canale di intelligence ad altissima sensibilità. Le indiscrezioni su una richiesta americana a Kyiv di sospendere temporaneamente alcuni attacchi in territorio russo avvalorano la delicatezza dell’evento. Tuttavia, né Washington né il Cremlino hanno rilasciato readout ufficiali: l’agenda concreta (Ucraina, gestione delle escalation, deconfliction o dossier Iran) resta formalmente coperta da segreto.

Strategia diplomatica vaticana: La missione di Gallagher possedeva un programma pubblico e trasparente incentrato su dialogo di pace, difesa delle comunità cattoliche locali e iniziative umanitarie, in particolare il rimpatrio dei minori colpiti dal conflitto.

Assenza di coordinamento: Non esiste alcuna evidenza pubblica di una regia comune tra la Central Intelligence Agency e la diplomazia pontificia, né tantomeno di un mandato finanziario affidato alla Santa Sede. L’ipotesi che il Vaticano abbia agito per tutelare asset nell’Europa orientale scontra con le precise smentite dello IOR del 2023 circa l’assenza di investimenti o fondi di origine russa. Sul background delle due visite si staglia l’ombra dei grandi interessi economici legati a un’eventuale architettura di pace post-bellica. Kirill Dmitriev, a capo del fondo sovrano russo RDIF, ha evocato la prospettiva di progetti bilaterali USA-Russia per un valore teorico superiore ai 14 trilioni di dollari. Questa cifra va letta per ciò che è realmente: non un accordo firmato o una trattativa in corso, ma una classica operazione di pitch politico-commerciale proiettata da Mosca per mostrare alle corporate occidentali il costo opportunità del regime sanzionatorio.

Il ritorno dei colossi energetici americani o lo sblocco dei mercati delle materie prime costituiscono potenti incentivi strutturali per il riassetto globale, ma non dimostrano che le trattative di Ratcliffe fossero finalizzate a un deal finanziario imminente. Un ulteriore elemento d’intersezione geostrategica è rappresentato dall’Iran. La crescente integrazione militare ed economica tra Mosca e Teheran rende la Russia un interlocutore inevitabile per la sicurezza americana nel Medio Oriente. Esercitare pressione indiretta sulla repubblica islamica attraverso il canale moscovita risponde a una precisa logica di deterrenza multilaterale.

Applicare il principio del follow the money permette di comprendere le leve economiche ed energetiche che spingono gli attori verso il tavolo negoziale, ma non deve trasformarsi in un cortocircuito logico. La simultaneità dei viaggi di Ratcliffe e Gallagher è un fatto; un coordinamento segreto a protezione dei mercati è un’inferenza non dimostrata. L’Occidente liberale e le sue istituzioni continuano a muoversi su binari distinti: il realismo della sicurezza da una parte, la diplomazia umanitaria dall’altra.

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Riccardo Renzi