Con un divertente video in occasione degli auguri per le feste, il comitato Referendum Cannabis, che negli scorsi mesi ha raccolto oltre mezzo milione di firme per chiedere il voto nella prossima primavera, ripercorre le tante fake news che spesso toccano il tema della legalizzazione e si augura di “Cambiare le tradizioni” e uscire dall’ottica proibizionista.

Dai “buchi nel cervello” alla considerazione della cannabis come una “droga di passaggio”, sono molte le informazioni non verificate che circolano sul tema: sul sito referendumcannabis.it è possibile trovare un decalogo che affronta le più note per fare una giusta informazione e sfatare ogni tabù. Il Referendum Cannabis è promosso dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile, Radicali italiani, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Volt e Sinistra Italiana. Il video di auguri è stato realizzato grazie al sostengo dell’azienda Murano Tips.

Redazione