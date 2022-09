Per giorni si sono rincorse ipotesi e teorie su come fosse morta la regina Elisabetta. I tabloid inglkesi hanno dato largo spazio anche a notizie su chi ci fosse davvero accanto a lei negli attimi in cui è spirata. Dalla Scozia arriva il certificato di morte che chiarisce tutte le congetture: la regina Elisabetta è “morta di vecchiaia”, si legge sul documento pubblicato oggi dal National Records of Scotland.

Elisabetta è stata la sovrana più longeva della Gran Bretagna. Il suo certificato di morte conferma che la regina è deceduta all’età di 96 anni nel castello di Balmoral. Il documento ufficiale data il decesso della sovrana alle 15 e 10 dell’8 settembre. L’estratto è stato pubblicato oggi dal National Records of Scotland, che secondo i media scozzesi nei giorni scorsi aveva impedito l’accesso al documento da parte dei mezzi di informazione.

Il certificato mostra che la morte della regina Elisabetta è stata registrata dalla figlia, la principessa Anna, il 16 settembre. L’8 settembre, poco dopo le 12 e 30, Buckingham Palace aveva diffuso una nota nella quale si esprimeva la preoccupazione dei medici per la salute della regina. L’annuncio ufficiale della sua morte è stato dato alle 18 e 30. Dalla fine dello scorso anno la sovrana, che ha regnato per 70 anni, soffriva di ”problemi di mobilità”, come aveva riferito Buckingham Palace.

Si dice anche che la principessa Anna fosse l’unico membro della stretta famiglia della regina che era con lei al momento della sua morte. Prima dell’annuncio della morte della regina avvenuto alle 18:30 dell’8 settembre, i membri anziani della famiglia reale, inclusi il re Carlo e il principe William, si sono recati a Balmoral per stare con lei nei suoi ultimi momenti, tuttavia, sembra che fosse troppo tardi. Il principe Harry avrebbe raggiunto il gruppo da solo ancora più tardi.

